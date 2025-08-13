Hamburg, 13.08.2025 - Unter Berücksichtigung von Sondereffekten konnte die Bank für das Geschäftsjahr 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern von knapp 129 TEUR erzielen. Die Nettoerträge lagen dabei mit 51.288 TEUR um ca. 23 % unter dem Vorjahresniveau (2023: 66.682 TEUR). Die Verwaltungsaufwendungen verblieben trotz umfassender Kostensenkungen mit 38.930 TEUR auf dem Niveau des Vorjahres (2023: 37.984 TEUR), da Rückstellungen für die Abfindungszahlungen an die Anfang März 2025 ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder gebildet wurden. Ohne diesen Sondereffekt läge der Verwaltungsaufwand 17,25 % unter dem Vorjahresniveau.
Aktuell arbeitet das Management-Team gemeinsam mit externen Experten an der weiteren Schärfung des Geschäftsmodells. Dabei setzt die Varengold Bank auf ihre anerkannte Expertise in der Kreditvergabe und Strukturierung komplexer Finanzierungen - ausgerichtet auf die Bedürfnisse wachstumsorientierter, innovativer Corporate Clients. Die Kompetenz, Innovationsstärke und langjährige Erfahrung des Varengold Bank-Teams bilden das Fundament für nachhaltiges Wachstum, neue Geschäftspotenziale und eine klare Positionierung als Spezialbank mit intelligenten Finanzierungslösungen für innovative Unternehmen.
Über die Varengold Bank AG
Die Varengold Bank ist ein 1995 in Hamburg gegründetes deutsches Kreditinstitut mit einem zusätzlichen Standort in Sofia. Im Bereich Corporate Clients/Fintech (Marketplace Banking) bietet die Bank jungen, digitalen Unternehmen Finanzierungslösungen, mit denen sie ihre vergebenen Unternehmens- und Konsumentenfinanzierungen bzw. Leasing- oder Factoringforderungen refinanzieren können. Im Bereich Corporate Clients/Energy Transition fokussiert sich die Bank insbesondere auf die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Varengold Bank AG
|Große Elbstraße 39
|22767 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 / 668649-0
|Fax:
|+49 (0)40 / 668649-49
|E-Mail:
|investorrelations@varengold.de
|Internet:
|www.varengold.de
|ISIN:
|DE000A40ZUV2
|WKN:
|A40ZUV
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
