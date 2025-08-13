Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 13
[13.08.25]
TABULA ICAV
Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.08.25
IE000LZC9NM0
8,712,738.00
USD
0
69,127,916.00
7.9341
Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.08.25
IE000DOZYQJ7
3,479,043.00
EUR
0
20,123,409.29
5.7842
Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.08.25
IE000GETKIK8
68,776.00
GBP
0
730,004.57
10.6142
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD)
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
13.08.25
IE000XIITCN5
616,779.00
GBP
0
5,083,565.62
8.2421