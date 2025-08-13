© Foto: PexelsFast jeder Ether-Halter sitzt auf einem Gewinn - und jetzt feuert Standard Chartered die Kursfantasie weiter an. Die Bank erwartet bis Jahresende 7.500 US-Dollar. Aber die Euphorie birgt auch Risiken.Standard Chartered hat ihre Jahresendprognose für Ether (ETH) deutlich angehoben - von 4.000 auf 7.500 US-Dollar - und nennt als Gründe eine verbesserte Branchenbeteiligung und das Aufkommen sogenannter Ethereum-Treasury-Unternehmen. Für Ende 2028 rechnet die Bank nun sogar mit 25.000 US-Dollar pro ETH statt bislang 7.500 US-Dollar. Der Kurs lag zuletzt bei 4.679,47 US-Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit November 2021. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt verzeichnet zudem ein …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE