iGrafx, ein weltweit tätiger Anbieter von Prozessintelligenz-Lösungen, gab heute bekannt, als Leader in The Forrester Wave: Process Intelligence Software, Q3 2025 ausgezeichnet worden zu sein als einer von nur drei Leadern in diesem Bericht.

Im Zuge der Bewertung der renommiertesten Anbieter von Prozessintelligenz-Software analysierte Forrester 15 Anbieter. Diese wurden aus den 21 Anbietern ausgewählt, die in dem Forrester-Bericht Process Intelligence Software Landscape, Q2 2025 erwähnt wurden. iGrafx erzielte die dritthöchste Punktzahl in der Kategorie Current Offering und erreichte bei acht Kriterien, unter anderem Process Compliance, Process Simulation, Design und Pricing Flexibility Transparency, die höchstmögliche Bewertung, was iGrafx als Bestätigung für die Stärke und den Wert seiner Plattform ansieht.

"Die Auszeichnung als Leader in The Forrester Wave ist eine Bestätigung für die führende Position von iGrafx auf dem Markt für Prozessintelligenz", so Alexandre Wentzo, CEO von iGrafx. "Wir sehen diese Anerkennung als Beweis für unser konsequentes Engagement, messbare Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Die Auszeichnung untermauert unsere Glaubwürdigkeit gegenüber Unternehmen und Partnern weltweit und verstärkt unsere Dynamik bei der Skalierung unserer Geschäftsaktivitäten, der Entwicklung innovativer Lösungen und der Übernahme einer Führungsrolle in diesem schnell wachsenden Markt."

The Forrester Wave 2025 unterstreicht außerdem die steigende Nachfrage nach KI-basierter Prozessintelligenz. iGrafx erfüllt schon heute diese Anforderungen mit seinem Process Intelligence Assistant (Pia), der die Time-to-Value verkürzt, indem er die automatische Erstellung von Prozessmodellen durch das Hochladen von SOPs oder konversationsbasierte KI ermöglicht. So wird es einfacher als je zuvor, Verbesserungen umzusetzen. Auf dieser Grundlage aufbauend arbeitet iGrafx an der Erweiterung seiner KI-Fähigkeiten, um Analysen zu optimieren, Prozessverbesserungen zu steuern und eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Für Unternehmen, die ihre Effizienz steigern, Risiken reduzieren und die Transformation vorantreiben möchten, bietet iGrafx eine einheitliche Plattform, die Einblicke, Simulationen und Optimierungen bereitstellt und so das Treffen schnellerer und sichererer Entscheidungen ermöglicht.

Den vollständigen, kostenlosen Report Forrester Wave: Process Intelligence Software, Q3 2025 finden Sie hier.

Über iGrafx

iGrafx ist Weltmarktführer im Bereich Prozessintelligenz und Prozessmanagement und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse zu erfassen, zu gestalten und zu optimieren, damit sie ihre Produktivität steigern, Kosten senken und Compliance gewährleisten können. Weltweit erzielen bereits über 2.000 Kunden einen Mehrwert mit iGrafx. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.igrafx.com.

