Vancouver, Kanada - 13. August 2025 - Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen") (NYSE: EXK; TSX: EDR - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr zum 30. Juni 2025 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.
"Wir sind mit der starken Leistung von Endeavour in diesem Quartal sehr zufrieden, die durch eine gesteigerte Silberäquivalentproduktion, ein robustes Umsatzwachstum und die erfolgreiche Integration von Minera Kolpa in unser Portfolio unterstrichen wird", sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer.
"Unser Team hat solide Betriebsergebnisse erzielt, höhere Umsätze zu günstigen Marktpreisen generiert und gleichzeitig die Kosten unter den Prognosen gehalten. Der Abschluss der Übernahme von Minera Kolpa hat das Wachstumsprofil des Unternehmens verbessert, und mit der bevorstehenden Aufnahme der kommerziellen Produktion in Terronera wandeln wir unsere operative Landschaft mit einer erweiterten Ressourcenbasis und einer erhöhten Produktionskapazität. Diese Meilensteine, kombiniert mit unserem unerschütterlichen Engagement für operative Effizienz und diszipliniertes Kapitalmanagement, versetzen das Unternehmen in die Lage, zukünftige Chancen zu nutzen und unseren Aktionären auch in Zukunft nachhaltiges Wachstum zu bieten."
Highlights des zweiten Quartals 2025
- Starke und konstante Produktion: 1.483.736 Unzen ("oz") Silber und 7.755 oz Gold für 2,5 Millionen oz Silberäquivalent ("AgEq")(1) einschließlich Kolpa, 13 % mehr als im gleichen Zeitraum 2024.
- Höhere verkaufte Unzen zu höheren realisierten Preisen: $85,3 Millionen aus dem Verkauf von 1.455.680 Unzen Silber und 7.706 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 32,95 USD pro Unze Silber und 3.320 USD pro Unze Gold. Der Umsatz aus dem operativen Geschäft ist um 46 % höher als im gleichen Zeitraum 2024.
- Positiver Cashflow aus dem Bergbaubetrieb: $22,9 Millionen US-Dollar Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals(2), 21 % höher als im gleichen Zeitraum 2024.
- Betriebskosten unter den Prognosen: Cash Costs(2) von 15,35 $ pro Unze zahlbarem Silber und All-in-Sustaining Costs(2) von 25,16 $ pro Unze, abzüglich Nebenproduktgutschriften.
- Solide Cash-Position: Das zweite Quartal wurde mit einem robusten konsolidierten Cash-Bestand von 52,5 Millionen Dollar abgeschlossen.
- Übernahme von Minera Kolpa abgeschlossen: Am 1. Mai 2025 schloss das Unternehmen die Übernahme von Minera Kolpa ab, einschließlich einer 50-Millionen-Dollar-Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung, die zur Finanzierung des Baranteils der Kolpa-Übernahme verwendet wurde (siehe Pressemitteilung vom 16. April 2025 hier), und begann mit den Zahlungen für den 35-Millionen-Dollar-Kupferstream an Versamet Royalties Corporation (siehe Pressemitteilung vom 1. Mai 2025 hier).
- Zusätzliche Kreditfazilität in Höhe von 15 Millionen US-Dollar: Das Unternehmen hat die Kreditfazilität für Terronera geändert und neu gefasst, um den Kapitalbetrag von 120 Millionen Dollar auf 135 Millionen Dollar zu erhöhen (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2025 hier).
- Terronera kurz vor der kommerziellen Produktion: Die Ergebnisse des zweiten Quartals wurden durch die Betriebsverluste von Terronera während der Inbetriebnahmephase beeinträchtigt. Am 5. August 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass der Durchsatz per Ende Juli rasch auf 1.900 bis 2.000 t/Tag gestiegen ist und die Silber- und Goldausbeuten in der zweiten Julihälfte durchschnittlich 71 % bzw. 67 % betrugen. (Siehe Pressemitteilung vom 5. August 2025 hier).
Finanzüberblick
Drei Monate bis 30. Juni
Highlights des zweiten Quartals 2025
Sechs Monate bis 30. Juni
2025
2024
% Veränderung
2025
2024
% Veränderung
Produktion
1.483.736
1.312.572
13
Produzierte Silberunzen
2.689.529
2.772.578
(3)
7.755
10.549
(26 %)
Goldproduktion in Unzen
16.093
20.682
(22)
3.503
-
-
Produzierte Bleitonnen
3.503
-
-
2.316
-
-
Produzierte Zinkmenge in Tonnen
2.316
-
-
2.528.562
2.156.453
17
Produzierte Silberäquivalentunzen(1)
4.401.401
4.427.130
(1)
15,35
13,43
14
Cash-Kosten pro Unze Silber(2)
15,59
13,30
17
25,25
20,48
23
Gesamtproduktionskosten pro Unze(2)
24,79
19,65
26
25,16
23,13
9
Gesamtkosten pro Unze (2)
24,85
22,24
12
303.828
218.989
39
Verarbeitete Tonnen
513.335
440.783
16
142,00
140,36
1
Direkte Betriebskosten pro Tonne(2)
142,30
137,65
3
201,24
192,68
4
Direkte Kosten pro Tonne(2)
203,70
187,19
9
Finanzdaten
85,3
58,3
46
Umsatz aus laufender Geschäftstätigkeit (in Millionen US-Dollar)
148,8
122,0
22
1.455.680
1.217.569
20
Verkaufte Silberunzen
2.679.364
2.973.663
(10)
7.706
9.887
(22 %)
Verkaufte Goldunzen
16.244
20.767
(22)
32,95
28,94
14
Realisierter Silberpreis pro Unze
32,52
25,71
26
3.320
2.374
40
Realisierter Goldpreis pro Unze
3.110
2.238
39
3,3
-
-
Vorproduktionsumsatz (in Millionen US-Dollar)
3,3
-
-
85.711
-
-
Verkaufte Silberäquivalent-Unzen aus der Vorproduktion(1)
85.711
-
-
(20,5
(14,0
(46)
Nettoergebnis (Verlust) (in Millionen US-Dollar)
(53,4)
(15,2)
(251)
(9,2)
(1,0)
(841)
Bereinigter Nettogewinn (Verlust) (in Millionen US-Dollar) (2)
(9,4)
(0,7)
(1.227)
7,7
10,2
(24)
Betriebsergebnis aus Bergbau (in Millionen US-Dollar)
20,6
21,9
(6 %)
22,9
18,9
21
Cashflow aus Bergbaubetrieb vor Steuern (in Millionen US-Dollar)(2)
45
39,5
14
14,4
8,1
78
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Working Capital(2)
22,7
18,3
24
1,4
(2,3
162
EBITDA (in Millionen US-Dollar)(2)
(16,7)
11,3
(248)
10,8
11,9
(10 %)
Bereinigtes EBITDA (in Millionen US-Dollar) (2)
25,9
28,1
(8 %)
(15,3)
64,5
(124 %)
Betriebskapital (in Millionen Dollar) (2)
(15,3)
64,5
(124 %)
Aktionäre
(0,07)
(0,06)
(17)
Gewinn (Verlust) je Aktie - unverwässert ($)
(0,20)
(0,06)
(233)
(0,03)
(0,00)
(100)
Bereinigtes Ergebnis je Aktie - unverwässert ($)(2)
(0,03)
(0,00)
(100)
0,05
0,03
67
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Working Capital pro Aktie(2)
0,08
0,08
0
283.534.276
242.889.679
17
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien
272.987.662
235.201.630
16
(1) Der Silberäquivalent (AgEq) wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.
(2) Hierbei handelt es sich um nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -kennziffern. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -kennziffern finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung und im MD&A, der den Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist und auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.
Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im zweiten Quartal 2025 auf 142,00 $ und lagen damit leicht über den 140,36 $ im zweiten Quartal 2024. Diese Kennzahl wurde beeinflusst durch: höhere Kosten pro Tonne in Bolañitos aufgrund geringerer Durchsatzmengen infolge der Wartung der Flotationsanlage und des Brechbereichs; die Hinzufügung von Kolpa, das höhere direkte Betriebskosten pro Tonne aufweist; ausgeglichen durch geringere Kosten in Guanaceví.
Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich Nebenproduktgutschriften, stiegen im zweiten Quartal 2025 um 14 % auf 15,35 $ pro Unze im Vergleich zum zweiten Quartal 2024, was auf einen Anstieg der Kosten in Bolañitos und Guanaceví aufgrund geringerer Produktion zurückzuführen ist und teilweise durch die Hinzufügung von Kolpa ausgeglichen wurde, das mit 11,81 $ pro Unze die durchschnittlichen Cash-Kosten senkt. Die All-In-Sustaining Costs ("AISC") beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 25,16 US-Dollar pro Unze Silber, 9 % höher als die "$ " von 23,13 USD pro Unze im zweiten Quartal 2024, was vor allem auf die Hinzufügung von Kolpa zurückzuführen ist, das mit 25,66 USD pro Unze die durchschnittlichen AISC erhöhte, sowie auf einen leichten Anstieg der AISC in Guanaceví.
Im zweiten Quartal 2025 belief sich das Betriebsergebnis des Unternehmens auf 7,7 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 10,2 Millionen US-Dollar) bei einem Umsatz von 85,3 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 58,3 Millionen US-Dollar) und Umsatzkosten von 80,9 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 48,1 Millionen US-Dollar). Der Rückgang des Betriebsergebnisses aus dem Bergbaugeschäft ist vor allem auf den Verlust von 5,9 Millionen US-Dollar aus dem Bergbaugeschäft in Terronera zurückzuführen, da die Mine auf die kommerzielle Produktion hochgefahren wurde. Der Anstieg der Umsatzkosten gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist auf einen Anstieg von 21,5 Millionen US-Dollar in Kolpa und 9,2 Millionen US-Dollar in Terronera zurückzuführen.
Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Betriebsverlust von 4,8 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Gewinn von 1,7 Millionen US-$) nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten in Höhe von 4,9 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 4,3 Millionen US-Dollar) und allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 4,2 Millionen US-Dollar). Der Anstieg der allgemeinen und Verwaltungskosten ist in erster Linie auf die Akquisitionskosten für Minera Kolpa in Höhe von 3,6 Millionen US-Dollar zurückzuführen.
Der Verlust vor Steuern für das zweite Quartal 2025 belief sich auf 14,6 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Verlust von 11,3 Millionen US-Dollar) nach einem Verlust aus Derivaten in Höhe von 10,0 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 9,2 Millionen US-Dollar), der teilweise durch einen Wechselkursgewinn von 0,7 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Verlust von 4,0 Millionen US-Dollar), Beteiligungserträgen und sonstigen Erträgen in Höhe von 0,7 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024:$ 0,6 Millionen US-Dollar) sowie Finanzaufwendungen in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 0,3 Millionen US-Dollar).
Das Unternehmen erzielte für den Berichtszeitraum einen Nettoverlust von 20,5 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Nettoverlust von 14,0 Millionen US-Dollar) nach einem Ertragsteueraufwand von 5,9 Millionen US-Dollar (zweiten Quartal 2024:$ 2,7 Millionen US-Dollar). Die latente Steuerrückerstattung wurde aufgrund der Erfassung zuvor nicht genutzter Verluste während des Berichtszeitraums realisiert.
Der bereinigte Nettoverlust belief sich auf 9,2 Millionen US-Dollar gegenüber einem bereinigten Nettoverlust von 1,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024, was hauptsächlich auf den Betriebsverlust von Terronera während der Inbetriebnahmephase sowie höhere Abschreibungen und Steueraufwendungen zurückzuführen ist.
Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für den Zeitraum zum 30. Juni 2025 und dem dazugehörigen Lagebericht ("MD&A") gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.
Telefonkonferenz
Das Management wird heute um 10:00 Uhr pazifischer Zeit (PST) bzw. 13:00 Uhr östlicher Zeit (EST) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2025 zu erörtern.
Datum:
Mittwoch, 13. August 2025
Uhrzeit:
10:00 Uhr pazifischer Zeit (PDT) / 13:00 Uhr östlicher Zeit (EDT)
Telefon:
Kanada und USA +1-833-752-3348
International +1-647-846-2804
Aufzeichnung:
Kanada/USA gebührenfrei +1-855-669-9658
International +1-412-317-0088
Der Zugangscode lautet 6575935
Um die Aufzeichnung über eine internationale Einwahlnummer abzurufen, klicken Sie bitte hier.
Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.
Aktuelles aus der Unternehmensleitung
Endeavour freut sich, die Beförderung von Allison Pettit zur Vice President, Investor Relations, bekannt zu geben, die mit Wirkung zum 1. August 2025 dem Managementteam des Unternehmens beitritt.
Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Bergbausektor verfügt Frau Pettit über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen Investor Relations, Unternehmenskommunikation und Stakeholder-Engagement. Sie kam 2024 zu Endeavour, nachdem sie sechs Jahre bei NOVAGOLD Resources Inc. tätig war, wo sie eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Unternehmenspräsenz und der Stärkung der Beziehungen zu den Aktionären spielte.
Frau Pettit wird weiterhin die Investor-Relations- und Kommunikationsstrategien von Endeavour leiten und das Wachstum und die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützen. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und ist Vorstandsmitglied der BC Chapter des Canadian Investor Relations Institute.
Endeavour heißt Frau Pettit herzlich in seinem Managementteam willkommen, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie und sein Engagement für langfristigen Shareholder Value vorantreibt.
Über Endeavour Silver
Endeavour ist ein mittelständisches Edelmetallunternehmen, das sich stark für nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaupraktiken einsetzt. Mit Betrieben in Mexiko und Peru sowie der Erschließung der neuen Cornerstone-Mine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie zu den Gemeinden leisten, in denen es tätig ist. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, zu erreichen.
Kontakt
Allison Pettit
Vice President, Investor Relations
Tel.: (877) 685 - 9775
E-Mail: apettit@edrsilver.com
Website: www.edrsilver.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch
Endnoten
1 Silberäquivalent (AgEq)
AgEq wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.
2 Nicht-IFRS-konforme und sonstige Finanzkennzahlen und -verhältnisse
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Nicht-IFRS- und andere nichtfinanzielle Kennzahlen und Verhältnisse, darunter die Cash-Kosten pro Unze Silber, die Gesamtproduktionskosten pro Unze, die All-In-Kosten pro Unze und die AISC pro Unze, die direkten Betriebskosten pro Tonne, die direkten Kosten pro Tonne, die Cash-Kosten für Silber als Nebenprodukt, Cash-Kosten für Gold als Nebenprodukt, realisierter Silberpreis pro Unze, realisierter Goldpreis pro Unze, bereinigter Nettogewinn (Verlust), bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie, Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern, Betriebskapital, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Anpassungen des Betriebskapitals, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie, Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("EBITDA"), bereinigtes EBITDA pro Aktie, Erhaltungs- und Wachstumskapital sowie bereinigter Nettogewinn (Verlust).
Erläuterungen und eine Erörterung dieser nicht nach IFRS ermittelten und sonstigen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse finden Sie im MD&A vom 30. Juni 2025. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen und Verhältnisse zusätzlich zu den herkömmlichen Kennzahlen und Verhältnissen, die gemäß den International Financial Reporting Standards ("IFRS") erstellt wurden, dem Management und den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Nicht-IFRS- und anderen nicht-finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Kennzahlen oder Verhältnisse betrachtet werden. Diese Kennzahlen und Verhältnisse haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt "Nicht-IFRS-Kennzahlen" im MD&A vom 30. Juni 2025 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com zu finden.
Überleitung Working Capital
In Tausend US-Dollar
Zum 30. Juni 2025
Zum 31. Dezember 2024
Umlaufvermögen
197.877 $
157.647 $
Kurzfristige Verbindlichkeiten
220.043
78.866
Betriebskapital
(22.166)
78.781
Überleitung des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) und des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) je Aktie
in Tausend US-Dollar
Drei Monate zum 30. Juni
Sechs Monate zum 30. Juni
2025
2024
2025
2024
Nettoergebnis (Verlust) für den Zeitraum gemäß Jahresabschluss
(20.455)
(14.007)
(53.362)
(15.201)
Nicht realisierter Wechselkursgewinn (Verlust)
(2.802)
2.196
(2.527)
2.332
(Gewinn) Verlust aus Derivaten und Kupferstrombewertung
10.088
9.253
42.019
9.253
Akquisitionskosten
3.602
-
3.602
-
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinvestitionen
(178)
425
(321)
1.286
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs
582
1.159
1.220
1.624
Bereinigtes Nettoergebnis (Verlust)
(9.163)
(974)
(9.369)
(706)
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien
283.534.276
242.889.679
272.987.662
235.201.630
Bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie
(0,03)
(0,00)
(0,03)
(0,00)
Überleitung des Cashflows aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern
in Tausend US-Dollar
Drei Monate zum 30. Juni
Sechs Monate zum 30. Juni
2025
2024
2025
2024
Betriebsergebnis aus Bergbau gemäß Jahresabschluss
7.744
10.196
20.586
21.852
Aktienbasierte Vergütung
136
74
170
153
Abschreibungen
15.010
8.639
24.216
17.516
Cashflow aus Bergbaubetrieb vor Steuern
22.890
18.909
44.972
39.521
Überleitung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals und des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie
In Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni
(außer Beträge pro Aktie)
2025
2024
20
2024
Cashflow aus (verwendet in) betrieblicher Tätigkeit gemäß Jahresabschluss
21.564
12.367
24.927
16.950
Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals gemäß Jahresabschluss
7.192
4.301
2.207
(1.350)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Working Capital
14.372
8.066
22.720
18.300
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien
283.534.276
242.889.679
272.987.662
235.201.630
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie
0,05
0
0,08
0,08
Überleitung des EBITDA und des bereinigten EBITDA
In Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni
2025
2024
2025
2024
Periodenergebnis (Verlust) gemäß Jahresabschluss
(20.455)
(14.007)
(53.362)
(15.201)
Abschreibungen - Umsatzkosten
15.010
8.639
24.216
17.516
Abschreibungen - Exploration, Evaluierung und Entwicklung
4
188
254
347
Abschreibungen - allgemeine und administrative
102
106
207
205
Finanzierungskosten
846
103
1.030
238
Laufender Ertragsteueraufwand
9.094
2.878
14.373
8.545
Latenter Ertragsteueraufwand (Erstattung)
(3.199)
(163)
(3.413)
(396)
EBITDA
1.402
(2.256)
(16.695)
11.254
Aktienbasierte Vergütung
1.681
1.162
2.197
2.332
Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust
(2.802)
2.196
(2.527)
2.332
(Gewinn) Verlust aus Derivaten und Kupferstrombewertung
10.088
9.253
42.019
9.253
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen
(178)
425
(321)
1.286
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs
582
1.159
1.220
1.624
Bereinigtes EBITDA
10.773
11.939
25.893
28.081
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien
283.534.276
242.889.679
272.987.662
235.201.630
Bereinigtes EBITDA je Aktie
0,04
0,05
0,09
0,12
Überleitung der Cash-Kosten pro Unze Silber, Gesamtproduktionskosten pro Unze, direkte Betriebskosten pro Tonne, direkte Kosten pro Tonne
In Tausend US-Dollar
Drei Monate zum
30. Juni 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss
23.058
11.594
16.301
50.953
Kauf von Material von Dritten
(9.988)
-
-
(9.988)
In den Erträgen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten
-
345
1.088
1.433
Bestand an fertigen Erzeugnissen
(4.763)
(1.328)
(610)
(6.701)
Schließung Fertigerzeugnisse
5.939
935
574
7.448
Direkte Betriebskosten
14.246
11.546
17.353
43.145
Kauf von Fremdmaterial
9.988
-
-
9.988
Lizenzgebühren
6.197
164
-
6.361
Sonderabgabe für den Bergbau (1)
1.079
423
148
1.650
Direkte Kosten
31.510
12.133
17.501
61.144
Verkauf von Nebenprodukten
(11.635)
(13.962)
(13.275)
(38.872)
Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert
2.232
1.410
544
4.186
Schlussbestand der Nebenprodukte zum Marktwert
(2.302)
(1.310)
(526)
(4.138)
Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte
19.805
(1.729)
4.244
22.320
Abschreibungen
6.315
2.747
5.157
14.219
Aktienbasierte Vergütung
66
46
24
136
Anfangsabschreibung auf Fertigerzeugnisse
(1.618)
(384)
(134)
(2.136)
Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode
1.843
214
125
2.182
Gesamtproduktionskosten
26.411
894
9.416
36.721
In Tausend US-Dollar angegeben
Drei Monate zum
30. Juni 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss
23.001
10.702
-
33.703
Kauf von Fremdmaterial
(5.043)
-
-
(5.043)
In den Erträgen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten
-
447
-
447
Bestand an fertigen Erzeugnissen
(2.314)
(651)
-
(2.965)
Schließung Fertigerzeugnisse
4.038
557
-
4.595
Direkte Betriebskosten
19.682
11.055
-
30.737
Kauf von Fremdmaterial
5.043
-
-
5.043
Lizenzgebühren
5.556
92
-
5.648
Sonderabgabe für den Bergbau (1)
129
637
-
766
Direkte Kosten
30.410
11.784
-
42.194
Verkauf von Nebenprodukten
(8.622)
(14.852)
-
(23.474)
Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert
871
851
-
1.722
Schlussbestand der Nebenprodukte zum beizulegenden Zeitwert
(2.187)
(751)
-
(2.938)
Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte
20.472
(2.968)
-
17.504
Abschreibungen
5.965
2.674
-
8.639
Aktienbasierte Vergütung
60
14
-
74
Anfangsabschreibung auf Fertigerzeugnisse
(771)
(219)
-
(990)
Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode
1.326
144
-
1.470
Gesamtproduktionskosten
27.052
($355)
-
26.697
In Tausend US-Dollar ausgedrückt
Drei Monate zum
30. Juni 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
96.834
88.098
118.896
303.828
Zahlbare Silberunzen
994.882
100.183
359.347
1.454.412
Cash-Kosten pro Unze Silber
19,91
(17,26 $)
11,81
15,35
Gesamtproduktionskosten pro Unze
26,55
8,92
26,20
25,25 $
Direkte Betriebskosten pro Tonne
147,11 $
131,06 $
145,95 $
142,00
Direkte Kosten pro Tonne
325,40 $
137,72 $
147,20 $
201,24
In Tausend US-Dollar angegeben
Drei Monate zum
30. Juni 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
112.897
106.092
-
218.989
Zahlbare Silberunzen
1.192.165
111.296
-
1.303.461
Cash-Kosten pro Unze Silber
17,17
($26,67)
-
13,43
Gesamtproduktionskosten pro Unze
22,69 $
(3,19 $)
-
20,48
Direkte Betriebskosten pro Tonne
174,34 $
104,20 $
-
140,36 $
Direkte Kosten pro Tonne
269,36 $
111,07 $
-
192,68
In Tausend US-Dollar angegeben
Sechs Monate bis zum
30. Juni 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss
48.502
21.323
16.301
86.126
Kauf von Materialien von Dritten
(15.854)
-
-
(15.854)
In den Erträgen enthaltene Schmelz- und Raffinationskosten
-
781
1.088
1.869
Bestand an fertigen Erzeugnissen
(5.448)
(485)
(610)
(6.543)
Schließung Fertigerzeugnisse
5.939
935
574
7.448
Direkte Betriebskosten
33.139
22.554
17.353
73.046
Kauf von Fremdmaterial
15.854
-
-
15.854
Lizenzgebühren
12.263
341
-
12.604
Sonderabgabe für den Bergbau (1)
2.063
854
148
3.065
Direkte Kosten
63.319
23.749
17.501
104.569
Verkauf von Nebenprodukten
(24.426)
(25.954)
(13.275)
(63.655)
Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert
3.185
772
544
4.501
Schlussbestand der Nebenprodukte zum Marktwert
(2.302)
(1.310)
(526)
(4.138)
Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte
39.776
(2.743)
4.244
41.277
Abschreibungen
12.884
5.384
5.157
23.425
Aktienbasierte Vergütung
86
60
24
170
Abschreibung auf fertige Erzeugnisse zu Beginn der Periode
(1.188)
(92)
(134)
(1.414)
Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode
1.843
214
125
2.182
Gesamtproduktionskosten
53.401
2.823
9.416
65.640
In Tausend US-Dollar angegeben
Sechs Monate zum
30. Juni 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss
49.887
20.521
$
70.408
Kauf von Materialien von Dritten
(7.435)
-
-
(7.435)
In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten
-
940
-
940
Eröffnungsbestand an Fertigerzeugnissen
(7.137)
(699)
-
(7.836)
Schließung Fertigerzeugnisse
4.038
557
-
4.595
Direkte Betriebskosten
39.353
21.319
-
60.672
Kauf von Fremdmaterial
7.435
-
-
7.435
Lizenzgebühren
11.888
168
-
12.056
Sonderabgabe für den Bergbau (1)
1.650
697
-
2.347
Direkte Kosten
60.326
22.184
-
82.510
Verkauf von Nebenprodukten
(19.353)
(27.117)
-
(46.470)
Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert
2.909
619
-
3.528
Schlussbestand Nebenprodukte zum Marktwert
(2.187)
(751)
-
(2.938)
Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte
41.695
(5.065)
-
36.630
Abschreibungen
11.780
5.736
-
17.516
Aktienbasierte Vergütung
122
31
-
153
Anfangsabschreibung auf Fertigerzeugnisse
(1.459)
(197)
-
(1.656)
Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode
1.326
144
-
1.470
Gesamtproduktionskosten
53.464
$ 649
$ -
54.113
In Tausend US-Dollar angegeben
Sechs Monate bis
30. Juni 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
199.272
195.167
118.896
513.335
Zahlbare Silberunzen
2.007.163
281.260
359.347
2.647.770
Bargeldkosten pro Unze Silber
19,82
(9,75)
11,81
15,59
Gesamtproduktionskosten pro Unze
26,60
10,04
26,20
24,79 $
Direkte Betriebskosten pro Tonne
166,30 $
115,56 $
145,95 $
142,30 $
Direkte Kosten pro Tonne
317,75 $
121,69 $
147,20
203,70
In Tausend US-Dollar angegeben
Sechs Monate zum
30. Juni 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
227.901
212.882
-
440.783
Zu zahlende Silberunzen
2.523.900
229.869
-
2.753.769
Bargeldkosten pro Unze Silber
16,52
($22,03)
-
13,30
Gesamtproduktionskosten pro Unze
21,18 $
2,82
-
19,65
Direkte Betriebskosten pro Tonne
172,68 $
100,14
-
137,65 $
Direkte Kosten pro Tonne
264,70
104,21 $
-
187,19
(1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufender Ertragsteueraufwand ausgewiesen wird.
Überleitung der Gesamtkosten pro Unze und der AISC pro Unze
In Tausend US-Dollar
Drei Monate zum
30. Juni 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte
19.805 $
($1.729)
4.244
22.320
Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft
66
46
24
136
Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns
1.074
323
4.755
6.152
Akquisitionskosten
-
-
(3.602)
(3.602)
Aktienbasierte Vergütung für Unternehmensanteile
756
274
323
1.353
Rückforderung - Abschreibung/Zunahme
159
90
41
290
Aufwendungen für Exploration an Bergwerken
29
27
1.036
1.092
Zahlungen für Ausrüstungsleasing
-
-
66
66
Investitionen in Sachanlagen
4.781
1.675
2.332
8.788
Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen
26.670
706
9.219
36.595
Anschaffungskosten
3.602
Exploration, Bewertung und Entwicklung zur Steigerung des Wachstums
3.633
Wachstumskapitalausgaben
45.362
Gesamtkosten
89.192
In Tausend US-Dollar angegeben
Drei Monate bis
30. Juni 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte
20.472
(2.968)
-
17.504 $
Betriebliche aktienbasierte Vergütung
60
14
-
74
Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns
2.263
910
-
3.173
Aktienbasierte Vergütung der Gesellschaft
684
277
-
961
Rückforderung - Abschreibung/Zunahme
101
73
-
174
Aufwendungen für Exploration an Bergbaustandorten
341
335
-
676
Zahlungen für Ausrüstungskredite
78
67
-
145
Investitionen in Sachanlagen
5.245
2.199
-
7.444
Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung des Betriebs
29.244
907
-
30.151
Wachstumsexploration, Bewertung und Entwicklung
3.299
Wachstumskapitalausgaben
48.367
Gesamtkosten
81.817
In Tausend US-Dollar angegeben
Drei Monate zum
30. Juni 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
96.834
88.098
118.896
303.828
Zahlbare Silberunzen
994.882
100.183
359.347
1.454.412
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
1.282.853
440.678
805.032
2.528.562
Gesamtkosten pro Unze
26,81
7,04
25,66
25,16 $
In Tausend US-Dollar angegeben
Drei Monate zum
30. Juni 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
112.897
106.092
-
218.989
Silber in Unzen
1.192.165
111.296
-
1.303.461
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
1.535.161
621.292
-
2.156.453
Gesamtkosten pro Unze
24,53
8,15
-
23,13 $
In Tausend US-Dollar angegeben
Sechs Monate zum
30. Juni 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte
39.776 $
($2.743)
4.244
41.277
Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft
86
60
24
170
Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns
3.750
1.403
4.755
9.908
Akquisitionskosten
-
-
(3.602)
(3.602)
Aktienbasierte Vergütung für Unternehmensanteile
1.050
393
323
1.766
Rückforderung - Abschreibung/Zunahme
307
175
41
523
Explorationskosten für Bergwerksstandorte
299
201
1.036
1.536
Zahlungen für Ausrüstungskredite
-
-
66
66
Investitionen zur Erhaltung des Betriebsvermögens
8.227
3.600
2.332
14.159
Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen
53.495
3.089
9.219
65.803
Anschaffungskosten
3.602
Exploration, Bewertung und Entwicklung zur Erweiterung
7.408
Wachstumskapitalausgaben
81.576
Gesamtkosten
158.389
In Tausend US-Dollar angegeben
Sechs Monate zum
30. Juni 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte
41.695 $
(5.065)
$-
36.630
Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft
122
31
-
153
Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns
4.467
1.711
-
6.178
Aktienbasierte Vergütung der Gesellschaft
1.374
527
-
1.901
Rückforderung - Abschreibung/Zunahme
203
150
-
353
Aufwendungen für Explorationen am Standort
463
649
-
1.112
Zahlungen für Ausrüstungskredite
206
287
-
493
Investitionen in Sachanlagen
9.961
4.465
-
14.426
Gesamtkosten
58.491
2.755
-
61.246
Exploration, Bewertung und Entwicklung von Wachstumspotenzialen
6.823
Wachstumskapitalausgaben
86.272
Gesamtkosten
154.341
In Tausend US-Dollar angegeben
Sechs Monate bis
30. Juni 2025
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
199.272
195.167
118.896
513.335
Zahlbare Silberunzen
2.007.163
281.260
359.347
2.647.770
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
2.617.300
979.070
805.032
4.401.401
Gesamtkosten pro Unze
26,65
10,98
25,66 $
24,85 $
In Tausend US-Dollar angegeben
Sechs Monate zum
30. Juni 2024
Guanaceví
Bolañitos
Kolpa
Gesamt
Durchsatz in Tonnen
227.901
212.882
-
440.783
Zahlbare Silberunzen
2.523.900
229.869
-
2.753.769
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
3.200.854
1.226.276
-
4.427.129
Gesamtkosten pro Unze
23,17 $
11,98
-
22,24 $
Überleitung von nachhaltigem Kapital und Wachstumskapital
In Tausend US-Dollar
Drei Monate zum 30. Juni
Sechs Monate zum 30. Juni
2025
2024
2025
2024
Investitionen in Sachanlagen
8.788
7.444
14.159
14.426
Wachstumskapitalausgaben
45.362
48.367
81.576
86.272
Ausgaben für Sachanlagen gemäß konsolidierter Kapitalflussrechnung
54.150
55.811
95.735
100.698
In Tausend US-Dollar
Drei Monate zum 30. Juni
Sechs Monate zum 30. Juni
2025
2024
2025
2024
Explorationsaufwendungen für Bergwerksstandorte
1.092
676
1.536
1.112
Erschließung, Bewertung und Entwicklung
3.633
3.299
7.408
6.823
Gesamte Exploration, Bewertung und Entwicklung
4.725
3.975
8.944
7.935
Abschreibungen auf Exploration, Evaluierung und Erschließung
4
188
254
347
Aktienbasierte Vergütungen für Exploration, Evaluierung und Entwicklung
193
127
262
278
Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten
4.922
4.290
9.460
8.560
Überleitung des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze
In Tausend US-Dollar
Drei Monate zum 30. Juni
Sechs Monate zum 30. Juni
2025
2024
2025
2024
Bruttoumsatz aus Silber
48.873
35.234
88.024
76.456
Verkaufte Silberunzen
1.483.311
1.217.569
2.706.995
2.973.663
Realisierter Silberpreis pro Unze
32,95
28,94 $
32,52
25,71
1) einschließlich 27.631 Unzen Silber aus der Vorproduktion in Terronera
Ausgedrückt in Tausend US-Dollar
Drei Monate zum 30. Juni
Sechs Monate zum 30. Juni
2025
2024
2025
2024
Bruttoumsatz aus Goldverkäufen
27.989
23.474
52.772
46.470
Verkaufte Goldunzen
8.431
9.887
16.969
20.767
Realisierter Goldpreis pro Unze
3.320
2.374
3.110
2.238
1) einschließlich 725 Unzen Gold aus der Vorproduktion in Terronera
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die prognostizierten Betriebsabläufe, Kosten und Ausgaben des Unternehmens, die Explorationsprogramme des Unternehmens, die Erweiterung der Mineralisierung und die Veröffentlichung künftiger Ressourcenschätzungen sowie den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener damit verbundener Aktivitäten, einschließlich der Erreichung der kommerziellen Produktion in Terronera. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Probleme in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars, des peruanischen Sol und des US-Dollars), Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungen, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund der Preise für Edelmetalle; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherung oder Unmöglichkeit des Abschlusses einer Versicherung; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbauinputs und Arbeitskräften; spekulativer Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Abbau der Liegenschaften; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Erfüllung der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität; Anfechtung der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Liegenschaften; 27. Mai 2025 bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Marktpreise für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Mine, die Fortführung des Bergbaubetriebs und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements sowie das Erreichen der angegebenen Produktionsergebnisse und andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80700
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80700&tr=1
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29258Y1034
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19771688-endeavour-silver-finanzergebnisse-zweite-quartal-2025-bekannt-telefonkonferenz-10-00-uhr-pdt-13-00-uhr-edt