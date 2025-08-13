© Foto: SOPA Images - Sipa USATencent hat im zweiten Quartal 2025 einen Umsatzsprung von 15 Prozent erzielt und damit die Erwartungen übertroffen. Der Technologiekonzern profitierte vor allem von einem starken Gaming-Geschäft.Die Erlöse stiegen auf 184,5 Milliarden Yuan, umgerechnet 25,7 Milliarden US-Dollar, nach 161,1 Milliarden Yuan im Vorjahr. Der Betriebsgewinn erhöhte sich von 57,3 Milliarden auf 63,1 Milliarden Yuan. Im Heimatmarkt legte der Gaming-Umsatz dank des neuen Titels Delta Force sowie Dauerbrennern wie Honor of Kings, VALORANT und Peacekeeper Elite um 17 Prozent auf 40,4 Milliarden Yuan zu. Das internationale Spielegeschäft wuchs sogar um 35 Prozent auf 18,8 Milliarden Yuan, getragen von PUBG Mobile und …Den vollständigen Artikel lesen ...
