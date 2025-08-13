Ein umfangreiches Update erweitert die führende D2C-Monetarisierungsplattform für mobile Spiele um Katalog-Synchronisierung, erweiterte Reward Chains, fortschrittliche Abonnementmodelle und die Integration eines Kaufbuttons

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen, das Entwickler bei der Einführung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, kündigt heute umfassende Updates für seine führende Web Shop-Lösung für mobile Spiele an. Diese Updates folgen auf grundlegende Veränderungen im Bereich Direct-to-Consumer-Monetarisierung. Sie bieten Studios eine schnelle und nahtlose Lösung, um substanziellere und langfristige Umsätze zu generieren, während sie gleichzeitig einen größeren Anteil an jedem eingenommenen Dollar einbehalten können.

Mit über 600 weltweit gelaunchten Web Shops stellen die Partner von Xsolla ihre Effizienz bei der Skalierung des Direktvertriebs und der Schaffung nachhaltiger Einnahmequellen außerhalb der traditionellen App-Store-Ökosysteme unter Beweis.

Entwickler sehen sich aktuell mit steigenden Kosten für die Nutzerakquise und Entwicklung, unterschiedlichen regionalen Vorschriften und hohen In-App-Gebühren konfrontiert. Genau hier setzt der Xsolla Web Shop an und bietet einen strategischen Vorteil: eine reibungslose Möglichkeit, Spieler in zahlende Kunden zu verwandeln, sie länger zu binden, die Monetarisierung über die Plattform hinaus auszudehnen und LiveOps automatisierter und mit weniger Verwaltungsaufwand zu betreiben.

Das Besondere an Xsolla ist die Fähigkeit, Branchentrends zu antizipieren und zukunftsorientiert zu handeln, bevor andere überhaupt reagieren. Fundiertes Fachwissen im globalen Game-Commerce und eine schnelle Markteinführung ermöglichen es Xsolla, vor allen anderen innovative Lösungen anzubieten. Der Xsolla Web Shop veranschaulicht diesen Ansatz, da er Entwicklern einen leistungsstarken Direct-to-Consumer-Kanal zur Verfügung stellt, mit dem sie ihren Umsatz steigern, die Beziehungen zu ihren Spielern vertiefen und die Plattformabhängigkeit durch nahtlose globale Zahlungen, Spielerbelohnungen und integrierte Werbetools reduzieren können.

Zu den entscheidenden Vorteilen der neuen Funktionen des Web Shops gehören:

Reduzierung des Betriebsaufwands um bis zu 50 durch intelligentere Arbeitsabläufe und Katalogabgleich Ermöglichen Sie es Ihrem Team, sich dank Echtzeit-Katalogsynchronisierung über API, dynamischen Bundles und optimiertem JSON-Import auf Events zu konzentrieren, anstatt sich um die Verwaltung des Web Shops zu kümmern. Spiegeln Sie Ihren In-Game-Katalog direkt in den Web Shop, um eine plattformübergreifende Konsistenz zu gewährleisten und die manuelle Aktualisierung von Artikeln, Beschreibungen oder Grafiken überflüssig zu machen.

Ermöglichen Sie es Ihrem Team, sich dank Echtzeit-Katalogsynchronisierung über API, dynamischen Bundles und optimiertem JSON-Import auf Events zu konzentrieren, anstatt sich um die Verwaltung des Web Shops zu kümmern. Spiegeln Sie Ihren In-Game-Katalog direkt in den Web Shop, um eine plattformübergreifende Konsistenz zu gewährleisten und die manuelle Aktualisierung von Artikeln, Beschreibungen oder Grafiken überflüssig zu machen. Steigern Sie den ARPPU um 5 bis 15 mit adaptiven Angebotsabfolgen , die mit einem unkomplizierten Einstiegsangebot beginnen, bei jedem Schritt einen Mehrwert bieten und sowohl den ARPPU als auch den Gesamtumsatz steigern. Außerdem können Sie die Spieler so dazu motivieren, in Ihren Web Shop zurückzukehren.

, die mit einem unkomplizierten Einstiegsangebot beginnen, bei jedem Schritt einen Mehrwert bieten und sowohl den ARPPU als auch den Gesamtumsatz steigern. Außerdem können Sie die Spieler so dazu motivieren, in Ihren Web Shop zurückzukehren. Steigern Sie die langfristige Kundenbindung um bis zu 15 % mit konfigurierbaren täglichen Belohnungen. So wird jeder Besuch honoriert und die Spieler kommen zurück, um ihr nächstes Geschenk oder ihren nächsten Bonus im Web Shop zu erhalten.

mit konfigurierbaren täglichen Belohnungen. So wird jeder Besuch honoriert und die Spieler kommen zurück, um ihr nächstes Geschenk oder ihren nächsten Bonus im Web Shop zu erhalten. Steigern Sie die Konversionsrate um über 30 % mit optimierten browserbasierten PWA-Push-Benachrichtigungen. Dank getriggerter Nachrichten können Sie Spielern zeitnah Angebote, Veranstaltungshinweise und persönliche Erinnerungen direkt über ihren Browser zukommen lassen und so ihre Aufmerksamkeit zurückgewinnen. Die Spieler profitieren von einem nahtlosen Zugriff auf Ihren Web Shop über den Startbildschirm ihres Geräts, was zu einem konsistenten Engagement und mehr Käufen führt.

mit optimierten browserbasierten PWA-Push-Benachrichtigungen. Dank getriggerter Nachrichten können Sie Spielern zeitnah Angebote, Veranstaltungshinweise und persönliche Erinnerungen direkt über ihren Browser zukommen lassen und so ihre Aufmerksamkeit zurückgewinnen. Die Spieler profitieren von einem nahtlosen Zugriff auf Ihren Web Shop über den Startbildschirm ihres Geräts, was zu einem konsistenten Engagement und mehr Käufen führt. Steigern Sie den Umsatz Ihres Web Shops mit Abonnements. Durch regelmäßige Vorteile wie VIP-Zugang, monatliche Abonnements und vieles mehr können Sie mit minimalem LiveOps-Aufwand langfristigen Mehrwert schaffen und die Customer Lifetime erhöhen.

Erzielen Sie mit dem Buy Button eine um bis zu 25 höhere Marge bei jeder iOS-Transaktion in den USA. Ermöglichen Sie nahtlose, sichere Link-Out-Käufe, die einen Browser-Checkout mit Sofortzahlung über Apple Pay öffnen, ohne den Spielablauf zu unterbrechen, und profitieren Sie ganz einfach von höheren Nettoumsätzen und vollständiger Kontrolle über den Nutzerfluss und die Spielerdaten.

Über diese Feature-Updates hinaus stellt Xsolla mit Headless Storefront außerdem eine umfassende Weiterentwicklung seines Site Builder-Tools und eine grundlegende Verbesserung des Web Shop-Erlebnisses vor. Site Builder ist die modulare und individuell anpassbare Visual-Creation-Plattform von Xsolla, mit der sich Markenerlebnisse im E-Commerce ohne Programmieraufwand und mit voller Flexibilität realisieren lassen. Dank Headless Storefront erhalten Studios nun die Möglichkeit, mithilfe einer Bibliothek wiederverwendbarer Komponenten individuelle Funktionen wie Social Quests, Empfehlungsprogramme und Treueprogramme zu entwickeln und einzuführen.

Diese neue Funktion:

Ist auch weiterhin mit dem intuitiven Visual Editor für Marketingfachleute und Produzenten ausgestattet, um Werbeaktionen, Branding und Layouts zu verwalten.





für Marketingfachleute und Produzenten ausgestattet, um Werbeaktionen, Branding und Layouts zu verwalten. Bietet Entwicklern die Möglichkeit , benutzerdefinierte React-Komponenten zu erstellen, die sich über Xsolla-APIs (Warenkorb, Anmeldung, Katalog, Belohnungen und mehr) integrieren lassen.





, benutzerdefinierte React-Komponenten zu erstellen, die sich über Xsolla-APIs (Warenkorb, Anmeldung, Katalog, Belohnungen und mehr) integrieren lassen. Erlaubt es Teams, wiederverwendbare Blöcke direkt in der Site Builder-Oberfläche zu veröffentlichen, um sie schnell per Drag Drop zu implementieren.

Durch die Kombination von Geschwindigkeit und individueller Anpassung erweitert Headless Storefront Ihren Web Shop zu einer flexiblen Plattform, die die LiveOps- und Monetarisierungsstrategie jedes Spiels skalierbar unterstützt, ohne den operativen Aufwand zu erhöhen.

Headless Storefront vereint das Beste aus beiden Welten: die Geschwindigkeit von No-Code und die Flexibilität von Full-Code, sodass Studios jeder Größe ihren Web Shop mit benutzerdefinierten Funktionen und Workflows skalieren können. Dies ist ein bedeutender Schritt in der Entwicklung des Xsolla Web Shops zu einer umfassenden LiveOps- und Monetarisierungsplattform, die auf die individuellen Anforderungen jedes Spiels zugeschnitten ist.

"Mit den neuen Updates für Web Shop erhalten Entwickler eine leistungsstarke Erweiterung ihrer In-Game-Monetarisierung", so Chris Hewish, President von Xsolla. "Der Fokus liegt auf Performance, LiveOps und der Anpassung an die neuesten Marktdynamiken. Es geht nicht nur um langfristige Einnahmen, ebenso wichtig sind intelligentere Betriebsabläufe und die Optimierung der Spielerbeziehungen."

Mit diesem Release positioniert Xsolla denWeb Shop und den kürzlich eingeführten Buy Button für Handyspiele als Einnahmequelle und grundlegenden Bestandteil der LiveOps- und D2C-Strategie jedes Handyspiels.

Um mehr zu erfahren oder Ihren Web Shop zu starten, besuchen Sie https://webshop.xsolla.com/ oder setzen Sie sich mit einem Experten des Xsolla-Teams in Verbindung.

Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Entwicklertools finden Sie unter: xsolla.pro/rws25nextlevelwebshop

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

