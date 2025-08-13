Die PHÖNIX MAXPOOL Gruppe AG und das Maklerhaus Bahlmann Konzepte gehen im Bereich Tierversicherungen eine strategische Partnerschaft ein. Langfristig soll die Zusammenarbeit auf weitere Produktbereiche ausgeweitet werden. Die PHÖNIX MAXPOOL Gruppe AG und das traditionsreiche Maklerhaus Bahlmann Konzepte werden Maßstäbe im Bereich Tierversicherungen zusammenarbeiten. Dazu haben sie eine strategische Partnerschaft geschlossen. Im Fokus der Kooperation steht die Weiterentwicklung von Produkten, Prozessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
