Altcoin-Saison startet? Krypto-Experten erwarten in 3 Monaten 200 bis 500 %

Bisher ist es noch nicht zu der typischen Altcoin-Saison gekommen. Dennoch rechnen viele Krypto-Experten weiterhin mit ihr. Ihre Annahme wird nun wieder zunehmend von Indikatoren unterstützt. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann laut einem von ihnen in den nächsten 3 Monaten einen durchschnittlichen Gewinn von 200 bis 500 % erzielen. Erfahren Sie jetzt mehr in diesem Beitrag.

Indikatoren deuten nahende Altcoin-Saison an

Immer mehr verdichten sich die Anzeichen, dass es bald doch zu der von den meisten Krypto-Experten erwarteten Altcoin-Saison kommt. Denn während die Google-Suchanfragen für führende Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum seit Juli wieder steil steigen, haben sie bisher noch kein neues Hoch innerhalb der vergangenen 5 Jahre ausgebildet.

Google-Suchanfragen für Bitcoin (Rot), Ethereum (Gelb) und Altcoin (Blau) der letzten 5 Jahre | Quelle: Google-Trends

Im Vergleich dazu erreichen die Altcoins zwar insgesamt weniger Suchanfragen, jedoch haben diese erst jetzt ein neues 5-Jahreshoch erlangt. Zudem deutet die Prognose darauf hin, dass bald sogar ein neues Allzeithoch erreicht werden könnte. Schließlich gewinnen auch immer mehr Altcoins durch die ETF-Anträge und die institutionelle Adoption eine größere Seriosität.

Google-Suchanfragen für Altcoins (Blau) der letzten 5 Jahre | Quelle: Google-Trends

Ein weiterer wichtiger Indikator ist die Marktkapitalisierung der Altcoins, welche sowohl exklusive Bitcoin (TOTAL2) also auch Ethereum (TOTAL3) nahe ihren Allzeithochs sind, die zuletzt im Jahr 2021 angelaufen wurden und im Falle von TOTAL3 sogar erst in diesem Jahr kurzfristig überschritten wurde. Zudem ist ein parabolischer Anstieg feststellbar. Aber auch der Altcoin Season Index konnte sich auf 41 schnell erholen.

Unterstützt wird diese Theorie von dem Crypto Fear & Greed Index, welcher sich rasant von dem Tief am 3. August aus der neutralen Zone erholen und wieder steil auf 73 in die Gierzone steigen konnte. Da es bisher noch zu der extremen Gier wie in vorherigen Bullenmärkten gekommen ist, scheint auch hier noch weitere Luft zu bestehen.

Das sagen die Krypto-Experten über die Altcoin-Saison

Der Krypto-Experte Lark Davis hat heute auf X auf die Google Trends verwiesen und ergänzte dazu, dass nun die Kleinanleger hinzukommen und die Altcoins explodieren. So konnte auch heute die Marktkapitalisierung wieder um 2,84 % auf 4,09 Bio. USD gesteigert werden. Derweilen hat die Bitcoin-Dominanz mit 58,4 ein neues Tief ausgebaut, während sie von Ethereum steigt.

Michaël van de Poppe bezog sich mit einem seiner letzten Beiträge auf X ebenfalls auf die starke Performanz von ETH. Bisher würden wir uns seiner Ansicht nach in einem reinen Ethereum-Marktumfeld befinden. Sobald sich ETH stabilisiert und das Steigerungspotenzial abnimmt, werden sich die Anleger stärker den Altcoins widmen.

Altcoins have barely moved.



That's because we've just been in an $ETH-only market.



Once $ETH stabilizes and the upside is limited there, you'll see Altcoins start to fire off immediately as money flows into them from $ETH and $BTC.



That's why I expect 200-500% in the next… - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 13, 2025

Aber auch bei Bitcoin erwartet er weitere Abflüsse, während die Altcoins innerhalb des nächsten Quartals um 200 bis 500 % steigen können. Allerdings sollten Anleger dabei nicht vergessen, dass der Krypto-Markt volatil ist und auch von externen Nachrichten beeinflusst werden kann sowie daher auch temporär stärkere Rückgänge möglich sind - vorwiegend bei den Altcoins. Dennoch stellen diese bei den qualitativen Coins gute Kaufgelegenheiten dar.

Eine der größten Chancen haben viele Investoren und Analysten in der Bitcoin-Erweiterung Bitcoin Hyper erkannt. Denn diese soll einige der kritischen Schwachstellen beheben und gleichzeitig die Funktionalität bedeutend steigern, sodass BTC wesentlich nützlicher wird. Deshalb schreitet der Vorverkauf auch in einem so hohen Tempo voran.

Ist Bitcoin Hyper der beste Altcoin für diesen Zyklus?

Noch befindet sich der HYPER-Coin wie gesagt im Presale, weshalb Anleger erst einmal nur von den schrittweisen Preiserhöhungen der verschiedenen Phasen profitieren - dafür müssen so lange keine Verluste in Kauf genommen werden. Allerdings hat das Projekt aufgrund des überwältigenden Interesses und der Finanzmittel deutlich schneller Fortschritte gemacht.

Erst kürzlich hat das regelmäßig die Entwicklungsfortschritte mitteilende Team bekannt gegeben, dass sie in dem Bitcoin-Ökosystem der Layer-2 bereits die mit der Solana CLI erstellten Smart Contracts deponieren und verwenden können. Da diese noch mit weiteren Mittel unterstützt werden, ist auch eine schnellere Adoption zu erwarten.

Dann erhält Bitcoin eine Erweiterung, die mithilfe einer nahtlosen und sicheren Bridge zugänglich wird, welche BTC auf der Layer-1 einfriert und im Gegenzug dieselbe Menge auf der Layer-2 emittiert. Diese Coins können dann für die Interaktionen mit etwa DeFi-dApps für zusätzliche Renditen, Play-to-Earn-Games, SocialFi mit Belohnungen für Interaktionen, sicherere KIs und mehr genutzt werden.

Damit kann auch Bitcoin aufgrund der höheren Funktionalität und Programmierbarkeit das ganze Web3 erobern. Angesichts der hohen Liquidität von 2,4 Bio. USD könnte dies auch wesentlich schneller gelingen, da damit neue Projekte finanziert oder Liquidität für DEXs für passive Einkommen bereitgestellt werden kann.

Mithilfe von Bitcoin Hyper profitiert BTC dank der SVM von fast sofortigen Transaktionen mit kaum spürbaren Gebühren. Noch wichtiger ist vielleicht, dass auch die Bandbreite endlich von 7 Transaktionen pro Sekunde dank Hardwarebeschleunigung theoretisch unendlich skalierbar wird. Erst dann können überhaupt die verschiedenen Sektoren bei aktiver Nutzung wirklich abgedeckt werden, was nun aufgrund der Krypto-Ära zu erwarten ist.

Aufgrund des hohen Verkaufstempos könnte der Presale schon sehr schnell abgeschlossen sein. Denn bisher hat er schon 9,07 Mio. USD eingenommen und das FOMO der Investoren nimmt gerade extrem zu. Für die nächsten 24 Stunden werden die HYPER-Coins, die zahlreiche Funktionen wie Gebühren, Staking, Governance und mehr erfüllen, für 0,012675 USD angeboten - wie Bitcoin bei seinem Start.

