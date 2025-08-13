CryptoQuant-Studie enthüllt optimalen Bitcoin-Einstiegszeitpunkt

Bitcoin schießt immer weiter nach oben und viele Anleger fragen sich nach dem perfekten Einstiegszeitpunkt. Ein neuer CryptoQuant-Report mit dem Namen "Smart Dollar Cost Averaging" zeigt anhand historischer Daten die beste Strategie auf. Gleichzeitig prognostiziert Erfolgsautor Robert Kiyosaki Bitcoin-Kurse von über 1 Million US-Dollar bis 2035, während Bitcoin Hyper als innovative Layer-2-Lösung bereits über 8,7 Millionen US-Dollar im Presale sammeln konnte.

Smart Dollar Cost Averaging als emotionslose Strategie

Der CryptoQuant-Report erklärt mittels historischer Preissignale, wie der beste Zeitpunkt für eine Bitcoin-Akkumulation gewählt werden kann. Krypto-Analyst Boris Vest empfiehlt, die vor allem emotionsgetriebenen Schwankungen im Krypto-Markt zu nutzen, um das optimale Einstiegsniveau zu finden. Konkret sollen Anleger kaufen, wenn "der Preis unter den realisierten Preis der letzten Woche bis zum letzten Monat fällt", da hier der Verkaufsdruck besonders groß ist.

"Smart DCA aktiviert während solcher Zeiträume stündliche Käufe und trägt so dazu bei, die Kostenbasis von Bitcoin und US-Dollar einander anzunähern", erklärt der Analyst. Im Wesentlichen entfernt diese Strategie Emotionen aus dem Entscheidungsprozess und ersetzt sie durch verhaltensbezogene On-Chain-Metriken. Aktuell liegt der realisierte Preis für 1W-1M bei etwa 117.700 US-Dollar - solange Bitcoin unter diesem Niveau bleibt, signalisiert die Strategie eine fortgesetzte Akkumulation.

Robert Kiyosaki sieht Bitcoin bei 1 Million US-Dollar

Während die CryptoQuant-Studie eine methodische Herangehensweise empfiehlt, vertritt Erfolgsautor Robert Kiyosaki eine noch aggressivere Haltung. Der Schöpfer von "Rich Dad, Poor Dad" ist überzeugt, dass der beste Zeitpunkt für Bitcoin jetzt sofort ist. Seine Prognose ist spektakulär: "Ich glaube fest daran, dass im Jahr 2035 ein Bitcoin mehr als 1 Million US-Dollar wert sein wird, Gold 30.000 US-Dollar und Silber 3.000 US-Dollar pro Einheit."

Die Ursache für diesen enormen Anstieg soll laut Kiyosaki eine Krise im Finanzsystem sein, das bereits seit Längerem mit Schulden überladen und anfällig für Schocks ist. "Im Jahr 2025 ist die Kreditkartenverschuldung so hoch wie nie zuvor, die Verschuldung der USA ist so hoch wie nie zuvor, die Arbeitslosigkeit steigt", warnt der erfolgreiche Unternehmer. Diese Faktoren könnten die USA auf eine größere Depression zusteuern lassen und Bitcoin als sichere Alternative positionieren.

Bitcoin Hyper sammelt 8,7 Millionen US-Dollar im Presale

Anleger, die bullisch für Bitcoin sind, sollten einen Blick auf das einzigartige Bitcoin Hyper Projekt werfen. Diese Layer-2-Anwendung hebt die Bitcoin-Blockchain auf das nächste Level, indem sie durch die Solana Virtual Machine (SVM) alle Funktionen der Altcoin-Blockchain für Bitcoin-Investoren zugänglich macht. Nutzer des BTC-Ökosystems können erstmals Staking, Lending und weitere DeFi-Funktionen mit der Mutter aller Kryptowährungen nutzen, während gleichzeitig Transaktionsgebühren gesenkt und Abläufe verkürzt werden.

Das Interesse an Bitcoin Hyper ist bereits sehr groß: Das noch unbekannte Projekt hat binnen kurzer Zeit mehr als 8,7 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die nächste Preiserhöhung im Presale steht kurz bevor, weshalb interessierte Anleger schnell handeln sollten. Zusätzlich bietet Bitcoin Hyper die Möglichkeit, durch das Staking von Coins Prämien zu verdienen - aktuell satte 127 Prozent pro Jahr.

