Ethereum vor Kursexplosion? BitMine plant 24,5 Milliarden US-Dollar Investment

Ethereum erlebt derzeit eine beeindruckende Rally, die durch eine wachsende Zahl von Unternehmen angeheizt wird, die massiv Anteile an dem größten Altcoin akkumulieren. Jetzt wurden noch weitaus größere Pläne bekannt: BitMine will sein Kaufprogramm von 4,5 auf 24,5 Milliarden US-Dollar ausweiten. Gleichzeitig prognostiziert ein Analyst sogar Kurse von 20.000 US-Dollar für Ethereum, während Bitcoin Hyper als innovative Layer-2-Lösung bereits 9 Millionen US-Dollar im Presale sammeln konnte.

BitMine weitet Ethereum-Kaufprogramm massiv aus

Der Ethereum-Treasury-Gigant BitMine hat kürzlich eine spektakuläre Ankündigung gemacht: Das Unternehmen will sein Kaufprogramm massiv ausweiten und in den kommenden Monaten deutlich mehr Anteile erwerben. Statt der bisher geplanten 4,5 Milliarden US-Dollar sollen nun 24,5 Milliarden US-Dollar investiert werden. Das entspricht 20 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Kapital, das mehrheitlich durch Kapitalerhöhungen eingenommen werden soll.

Diese Kaufwelle, die das Angebot an ETH deutlich drückt, wird zusätzlich durch die ETFs in den USA verstärkt. Allein am Montag flossen rekordverdächtige 1,0 Milliarden US-Dollar in die Spot-Produkte - ein neuer Tagesrekord nach zuvor "nur" 727 Millionen US-Dollar. Experten wie Matt Hougan von Bitwise rechnen damit, dass sich dieser Trend fortsetzt und allein im zweiten Halbjahr eine zweistellige Milliardensumme von der Wall Street in den Altcoin fließen wird.

Analyst prognostiziert 20.000 US-Dollar für Ethereum

Die positiven Aussichten teilt auch Krypto-Trader Merlijn, der sich kürzlich extrem optimistisch für Ethereum äußerte. Seine technische Analyse zeigt vielversprechende Signale: "Dieser Ausbruch könnte also alles ändern. ETH bewegt sich im selben Kanal, der auch den Aufschwung von 100 auf 4.000 US-Dollar gebracht hat", schrieb er. Weiter führte er aus: "Das Momentum baut sich auf, der RSI ist im Reset. Die Zündung ist gestartet."

Tatsächlich rechnet der Trader angesichts der technischen Formation damit, dass Ethereum zeitnah nicht nur neue Allzeithochs markieren, sondern bis auf 20.000 US-Dollar steigen könnte. Dies entspräche vom aktuellen Niveau fast einer Verfünffachung des Kurses. Seine Prognose basiert auf dem Durchbruch zum oberen Ende des Kanals und darüber hinaus. Sowohl charttechnisch als auch fundamental spricht demnach einiges für steigende Ethereum-Kurse.

Bitcoin Hyper sammelt 9 Millionen US-Dollar im Presale

Während Ethereum glänzt, entwickelt sich parallel Bitcoin Hyper zu einer vielversprechenden Gelegenheit. Das innovative Layer-2-Projekt vereint die Anwendungen der Solana Blockchain mit Bitcoin auf einzigartige Weise. Konkret überträgt das Projekt durch die Solana Virtual Machine (SVM) die Funktionen des Altcoins auf das Bitcoin-Netzwerk und ermöglicht dadurch extrem schnelle Transaktionen zu niedrigen Preisen sowie Staking, Lending und dApps.

Das Bitcoin Hyper Projekt ist bei Anlegern extrem beliebt und erhält trotz relativer Unbekanntheit enorm hohe Zuflüsse. Allein binnen der ersten Wochen konnten rekordverdächtige 9 Millionen US-Dollar eingesammelt werden, wobei die Summe täglich steigt. Zusätzlich ist es möglich, durch das Staking der Token Prämien zu vereinnahmen - aktuell 121 Prozent pro Jahr für die ersten zwei Jahre. Mit über 433 Millionen gestakten Token erfreut sich das Angebot großer Beliebtheit.

