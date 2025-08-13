Krypto-Experte warnt vor massiven Ethereum-Abverkäufen

Ethereum zeigt sich derzeit von seiner starken Seite und konnte binnen weniger Wochen massiv im Kurs zulegen. Doch nicht alle Experten sind optimistisch: Bitcoin-Pionier Samson Mow warnt vor bevorstehenden Abverkäufen bei der zweitgrößten Kryptowährung. Gleichzeitig zeigen aktuelle Daten ein weiterhin hohes Investoreninteresse, während Bitcoin Hyper als innovative Layer-2-Lösung bereits über 9 Millionen US-Dollar im Presale sammeln konnte.

Samson Mow prognostiziert ETH-Verkaufswelle

Der Bitcoin-Experte Samson Mow äußerte sich kürzlich skeptisch über die Nachhaltigkeit der aktuellen Ethereum-Rally. In einem Beitrag auf X schrieb der Bitcoin-Pionier: "Die meisten ETH-Halter besitzen viele Bitcoin aus der ICO-Zeit oder aus Insiderbeständen. Sie rotieren diese Bitcoin in ETH, um ihn mit neuen Narrativen wie den Ethereum-Treasuries hochzutreiben."

Mows These besagt, dass die ETH-Halter verkaufen werden, sobald der Kurs ein bestimmtes Niveau erreicht hat. "Niemand will ETH auf lange Sicht", so seine klare Aussage. Diese Einschätzung kommt in einem Kontext, in dem Mow Vitalik Buterin vorwirft, inzwischen unter Holding-Unternehmen eine Art Roadshow für den Kauf von Ethereum zu veranstalten.

Aktuelle Daten zeigen hohes Ethereum-Interesse

Entgegen Mows pessimistischer Einschätzung deuten aktuelle Marktdaten auf ein weiterhin großes Interesse an Ethereum hin. Der Ethereum-Treasury-Gigant BitMine kündigte kürzlich eine massive Ausweitung seines Kaufprogramms an. Statt der bisher geplanten 4,5 Milliarden US-Dollar sollen nun 24,5 Milliarden US-Dollar investiert werden - 20 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Kapital, das hauptsächlich durch Kapitalerhöhungen eingenommen werden soll.

Auch die ETF-Zuflüsse sprechen eine deutliche Sprache: Allein am Montag flossen rekordverdächtige 1,0 Milliarden US-Dollar in die Ethereum-Spot-ETFs, nach zuvor "nur" 727 Millionen US-Dollar. Es bleibt abzuwarten, ob Anleger tatsächlich ihre ETHs in BTCs umtauschen werden. Fairerweise muss eingeräumt werden, dass Samson Mow als Bitcoin-Maximalist einzig und allein für BTC bullisch ist.

Bitcoin Hyper als Layer-2-Gamechanger für Bitcoin

Während die Debatte um Ethereum weitergeht, entwickelt sich Bitcoin Hyper zu einer vielversprechenden Alternative. Das Projekt stellt eine Layer-2-Anwendung für Bitcoin dar, die die Mutter aller Kryptowährungen Web-3-tauglich macht. Durch den Einsatz der Solana Virtual Machine (SVM) werden alle Anwendungsmöglichkeiten von Solana auch für BTC-Anleger verfügbar - einschließlich Staking, Lending, dApps und der Erstellung von Memecoins.

Das Interesse an Bitcoin Hyper ist entsprechend groß: Informierte Investoren haben bereits in den ersten Wochen nach dem Start 9 Millionen US-Dollar investiert, und täglich wird es mehr. Im Vorverkauf steht die nächste Preiserhöhung an, weshalb sich interessierte Anleger beeilen sollten. Je öfter die Anwendung genutzt wird, desto größer wird die Nachfrage nach dem fest in das Ökosystem integrierten Token und folglich die Renditechancen.

