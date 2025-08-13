EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fielmann Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Fielmann Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: https://www.fielmann-group.com/investor-relations/praesentationen-und-publikationen/?tab=tab_1_4
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: http://www.fielmann-group.com/en/investor-relations/presentations-and-publications/?tab=tab_1_3
13.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fielmann Group AG
|Weidestrasse 118 a
|22083 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.fielmann-group.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2183584 13.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group