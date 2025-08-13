Der Paketdienst DPD liefert nun auch in St. Pölten in Niederösterreich ausschließlich mit vollelektrischen Fahrzeugen aus. Zum Einsatz kommen dabei eSprinter von Mercedes-Benz, die von elektrischen Lastenfahrrädern ergänzt werden. Die rein elektrische Zustellung in St. Pölten erfolgt bereits seit zwei Monaten, DPD Austria hat sie aber erst jetzt bekanntgegeben. Im Einsatz vor Ort sind sieben eSprinter von Mercedes-Benz, die täglich vom Depot in Pöchlarn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net