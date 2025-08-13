"Der Aktionärsbrief"

Die Prognose für das lfd. Jahr wurde angehoben. Der Speicherchip-Spezialist erwartet nun 11,1 bis 11,3 Mrd. $ Umsatz (zuvor 10,4 bis 11,0 Mrd. $) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,78 bis 2,92 $ statt 2,35 bis 2,65 $. Die Bruttomarge soll 44 bis 45 % erreichen (zuvor 41 bis 43 %). Haupttreiber ist die verbesserte Preisentwicklung bei DRAM, insbesondere im High-Bandwidth-Memory-(HBM)-Segment. Sie wissen: HBM-Bausteine - eng mit Nvidia-Blackwell- und Blackwell-Ultra-Prozessoren verbunden - sind für KI-Workloads unverzichtbar. Wir sehen klare Parallelen zu Hynix und Samsung, die ebenfalls von steigenden Bit-Auslieferungen und KI-getriebener Nachfrage berichten.