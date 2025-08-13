Nicht nur in der Bundesliga tut sich was im Sommer, auch der Broker Robomarkets stellt sich teilweise neu auf. Nach acht erfolgreichen Jahren als Geschäftsführer der RoboMarkets Deutschland GmbH hat Gottfried Korzuch am 30. Juni 2025 seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Sein Amt übernimmt Andreas Leonhardt, der neben Vanyo Walter künftig die strategische Ausrichtung und operative Führung des Unternehmens verantworten wird. "Im Namen des gesamten Managements möchte ich mich ausdrücklich bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research