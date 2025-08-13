Eine Unterversicherung ist im gewerblichen Bereich kein Ausnahmefall: Versicherungsmakler stoßen regelmäßig darauf. Um solche Deckungslücken im eigenen Bestand zu vermeiden, ist eine regelmäßige Überprüfung der Versicherungssummen unerlässlich. Rund die Hälfte der Makler prüft alle zwei Jahre. Die ausreichende Absicherung gewerblicher Risiken gehört zu den zentralen Aufgaben im Versicherungsgeschäft. Dennoch zeigt sich immer wieder, dass Unternehmen im Schadenfall mit einer Unterdeckung konfrontiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
