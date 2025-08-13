Ether hat die Erholungsrally am heutigen Mittwoch fortgesetzt und notiert auf 24-Stunden-Sicht 5,5 Prozent höher bei 4.650 Dollar. Der Abstand zum Rekordhoch aus dem November 2021 ist dadurch auf rund fünf Prozent geschrumpft, ein Ausbruch ist nur noch eine Frage der Zeit. Branchenbeobachter sehen aber noch sehr viel mehr Kurspotenzial.Nach der Kursrally von über 50 Prozent in den letzten 30 Tagen und der Aussicht auf neue Höchststände hat Analyst Geoff Kendrick von der britischen Großbank Standard ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär