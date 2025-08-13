Hamburg (ots) -Sie ist wieder da! Kurz nach ihrem glanzvollen Auftritt im Moderationstrio des ESC im Mai macht Michelle Hunziker schon wieder große Abendunterhaltung: Die 48-Jährige präsentiert "Guinness World Records: Die große Show der Weltrekorde" auf Sat.1 (29./30.8., 20.15 Uhr). Eine Live-Show mit großen Schnittmengen zu "Wetten, dass ...?!", wo Hunzikers letzter großer TV-Auftritt bereits drei Jahre zurückliegt. Hintergrund: Thomas Gottschalk hatte sie in seiner letzten Show nicht mehr als Co-Moderatorin dabeihaben wollen und das damals im Interview mit unserer Redaktion folgendermaßen begründet: "Ich brauche einen Sidekick und keine Co-Moderatorin, die mich in meiner Spontanität zur Disziplin zwingt. Ich habe die erste Show alleine moderiert, ich schaff auch die letzte solo." Harte Worte, die für Hunziker aber längst zur Vergangenheit gehören. Denn für den Fall einer Neuauflage von "Wetten, dass ...?!" könnte sie sich eine Rückkehr vorstellen, wie die 48-Jährige nun im Exklusiv-Interview mit HÖRZU (EVT: 14.8., Funke Mediengruppe) verrät.Michelle Hunziker ...... auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, "Wetten, dass ...?!" im Fall einer Wiederauflage zu moderieren oder zumindest ein Teil des neuen Showkonzepts zu sein:"Grundsätzlich kann ich mir vieles vorstellen, und man müsste schauen, was die Kollegen vorhaben und ob es für mich inhaltlich und terminlich passt. Aber 'Wetten, dass ...?' ist eine besondere Sendung für die ganze Familie gewesen, und ich glaube, dass das deutsche Publikum sich über eine Neuauflage freuen würde."... auf die Frage, was sie an der Moderation von "Guinness World Records" reizt:"Ich freue mich besonders darauf, dass die Rekorde live stattfinden und wir alle nicht wissen, wie es ausgeht. Das wird total spannend. Außerdem freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Jörg Pilawa. Denn wir haben vorher noch nicht zusammengearbeitet."... auf die Frage, wie es sich anfühlt, stets von Paparazzi beobachtet zu werden:"Ich kenne das ja eigentlich nicht anders und habe mich damit arrangiert. Die Paparazzi in Italien gehen respektvoll mit mir um, da ich auch ihnen mit Respekt begegne. Schließlich ist das ihr Job, und sie ernähren damit ihre Familien. Aber es gibt natürlich auch Momente, in denen das schon schwierig ist, wenn alles in der Öffentlichkeit besprochen oder gemutmaßt wird. Wie oft ich in meinem Leben laut Presse schon schwanger war, ist nicht mehr zählbar."... angesprochen auf "dunkle Lebensphasen", etwa auf ihre Zeit in einer Sekte und über Depressionen:"Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und gehe die Dinge optimistisch an. Das ist mein Naturell. Aber auch bei mir ist nicht alles immer rosarot. Das mache ich aber dann mit mir selbst aus und trage es nicht an die Öffentlichkeit. Denn die Leute haben doch selbst genug Probleme und wollen ein bisschen Unterhaltung und Ablenkung vom eigenen Alltag. Aber wenn man in der Rückschau mit dem Erlebten anderen helfen und Mut machen kann, dann kann man das auch erzählen. Und ich denke, dass ein Leben immer aus Schatten und Licht besteht und am Ende eines Tunnels auch wieder die Sonne kommt."Alle Infos und Zitate nur bei Nennung der Quelle HÖRZU frei.Pressekontakt:Ansprechpartner für redaktionelle Rückfragen:Mike PowelzChefreporter HÖRZUTel. 040.554472310mike.powelz@funkemedien.deOriginal-Content von: HÖRZU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51874/6096399