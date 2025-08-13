Daimler Truck und drei weitere große Lkw-Hersteller haben den US-Bundesstaat Kalifornien wegen zu strenger Abgasvorschriften verklagt - und begraben damit gleichzeitig ihre 2023 in Kalifornien geborene Clean Truck Partnership. Die OEMs fühlen sich als Opfer widersprüchlicher Regularien auf Bundes- und Staatsebene. Auslöser für den Aufruhr unter den Lkw-Herstellern war die im Juni getroffene Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Kaliforniens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net