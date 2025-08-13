Vanyo Walter ist Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. Daniel Saurenz: Herr Walter, Sie sagen, Soft Data und Hard Data nähern sich an. Was heißt das konkret für Anleger und die Unternehmen an der Börse? Vanyo Walter / Robomarkets: Wir sehen, dass die Stimmung - also Soft Data - und die harten Zahlen wie Umsätze und Beschäftigung wieder im Gleichschritt laufen. Das ist positiv, weil Unternehmen aus zyklischen Sektoren wie Industrie, Finanzdienstleistungen oder auch Luftfahrt davon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research