DJ Aktien Schweiz fester - Amrize mit Kurssprung

DOW JONES--Positive Vorgaben der US-Börsen haben am Mittwoch auch am schweizerischen Aktienmarkt die Kurse nach oben getragen. An der Wall Street setzten Anleger weiter auf eine baldige geldpolitische Lockerung der US-Notenbank, nachdem die am Dienstag veröffentlichten Verbraucherpreise von nachlassendem Inflationsdruck gezeugt hatten. Spannend werden nun die US-Erzeugerpreise am Donnerstag. Im Blick hatten Anleger auch das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 11.979 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schlossen drei Aktien. Umgesetzt wurden 15,97 (zuvor: 14,87) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Amrize, die nachrichtenlos um 5,9 Prozent stiegen. Marktteilnehmer vermuteten Nachholbedarf, nachdem die Aktie seit der Abspaltung von Holcim im Juni keinen guten Lauf hatte.

Unterstützung erhielt der Leitindex von den Schwergewichten Nestle (+0,7%), Novartis (+1,3%) und Roche (+1,3%).

Swiss Re kletterten um 1,1 Prozent. Der Rückversicherer wird am Donnerstag Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr veröffentlichen. Die Swiss-Re-Aktie war jüngst von enttäuschenden Quartalsberichten der beiden deutschen Wettbewerber Munich Re und Hannover Rück belastet worden.

Richemont schlossen 1,3 Prozent höher. Die Analysten der Bank of America prognostizieren der Luxusgüterbranche eine Verbesserung der Trends im zweiten Halbjahr.

Mit Enttäuschung wurden in der zweiten Reihe die Zahlen von Straumann aufgenommen. Die Aktie des Herstellers von Zahnimplantaten verbilligte sich um 8,1 Prozent.

August 13, 2025 11:39 ET (15:39 GMT)

