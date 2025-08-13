Blocknode Whitepaper veröffentlicht: Ein Meilenstein für dezentrale Datenspeicherung

Limewire hat das neue Blocknode Whitepaper veröffentlicht. Es stellt ein revolutionäres, dezentrales Datei- und Objektspeichernetzwerk vor. Blocknode ist vollständig S3-kompatibel, bietet keine Anbieterbindung (No Lock-in) und nutzt validierte Service-Level-Agreements (SLAs). Angetrieben wird das Netzwerk vom $LMWR-Token und basiert auf der leistungsstarken BNB Chain. Bereits zum Launch wird Blocknode über LimeWire mehr als 5 Millionen Nutzer erreichen.

Ein neuer Standard für dezentrale Speicherung

Blocknode, entwickelt von LimeWire, ist ein dezentrales Speichernetzwerk, das sich an Entwickler, Unternehmen und Privatnutzer richtet. Es kombiniert die Flexibilität und Kompatibilität von Amazon S3 mit den Vorteilen der Blockchain-Technologie. Durch die Nutzung der BNB Chain bietet Blocknode eine skalierbare, sichere und kosteneffiziente Alternative zu traditionellen Cloud-Speicherlösungen.

Hauptmerkmale von Blocknode

Das Whitepaper beschreibt die Kernfunktionen, die Blocknode von anderen Speicherlösungen abheben:

Volle S3-Kompatibilität : Blocknode unterstützt die Amazon S3 API, wodurch Entwickler ihre bestehenden Anwendungen nahtlos integrieren können, ohne Änderungen am Code vornehmen zu müssen.

: Blocknode unterstützt die Amazon S3 API, wodurch Entwickler ihre bestehenden Anwendungen nahtlos integrieren können, ohne Änderungen am Code vornehmen zu müssen. Keine Anbieterbindung : Nutzer sind nicht an Blocknode gebunden und können ihre Daten jederzeit flexibel migrieren, was maximale Freiheit und Kontrolle bietet.

: Nutzer sind nicht an Blocknode gebunden und können ihre Daten jederzeit flexibel migrieren, was maximale Freiheit und Kontrolle bietet. Validator-gestützte SLAs : Ein Netzwerk von Validatoren überwacht die Einhaltung der Service-Level-Agreements, um eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

: Ein Netzwerk von Validatoren überwacht die Einhaltung der Service-Level-Agreements, um eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Angetrieben von $LMWR : Der native LimeWire-Token $LMWR dient als Zahlungsmittel für Speicher- und Computing-Dienste und fördert die Monetarisierung von Ressourcen im Netzwerk.

: Der native LimeWire-Token $LMWR dient als Zahlungsmittel für Speicher- und Computing-Dienste und fördert die Monetarisierung von Ressourcen im Netzwerk. Dezentrale Infrastruktur: Basierend auf BNB Greenfield, einer dezentralen Speicherlösung der BNB Chain, werden Daten über ein globales Netzwerk von Knoten verteilt, was Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegen Ausfälle oder Zensur erhöht.

LimeWire und BNB Chain: Eine starke Partnerschaft

LimeWire, ursprünglich bekannt für Peer-to-Peer-Filesharing, hat sich seit 2022 zu einer führenden Plattform für KI-gestützte Inhalte und dezentrale Technologien entwickelt. Die Integration mit BNB Greenfield ermöglicht es Blocknode, die Skalierbarkeit und Kosteneffizienz der BNB Chain zu nutzen. Mit über 10 Millionen hochgeladenen Dateien in wenigen Wochen zeigt LimeWire bereits die Nachfrage nach dezentralem Filesharing.

Die BNB Chain bietet eine robuste Infrastruktur mit niedrigen Transaktionskosten und hoher Geschwindigkeit, ideal für die Abwicklung von Speicher- und Computing-Diensten. Diese Partnerschaft positioniert Blocknode als ernstzunehmenden Konkurrenten im Bereich dezentraler Cloud-Lösungen.

Ein Marktplatz für Speicher und GPU-Ressourcen

Blocknode ist nicht nur ein Speichernetzwerk, sondern auch ein Marktplatz, der Anbieter und Nutzer von Speicher- und GPU-Ressourcen verbindet. Anbieter können ungenutzte Kapazitäten monetarisieren und erhalten dafür $LMWR, während Nutzer Zugang zu kostengünstigen Ressourcen für KI-Projekte, Forschung oder andere datenintensive Anwendungen erhalten.

Das Whitepaper skizziert vier Entwicklungsphasen:

Ankündigung und Warteliste: Blocknode wurde auf der Token2049 2024 in Singapur vorgestellt, mit einer Warteliste für frühzeitigen Zugang. Enterprise GPUs: Ab Anfang 2025 wird Blocknode Unternehmens-GPUs unterstützen und Kreditkartenzahlungen ermöglichen. Web3-Integration: Noch 2025 werden anonyme Logins, Krypto-Zahlungen und Rabatte für $LMWR-Zahlungen eingeführt. Retail-GPUs: Langfristig sollen auch private Nutzer mit Gaming-PCs ihre Ressourcen ins Netzwerk einbringen können.

Bedeutung für Web3 und KI

Blocknode positioniert sich als Schlüsselakteur in der dezentralen KI- und Speicherinfrastruktur. Durch die Kombination von Web2- (z. B. Kreditkartenzahlungen) und Web3-Funktionen (anonyme Wallet-Logins) spricht es ein breites Publikum an. Mit über 2 Millionen Nutzern auf der LimeWire KI-Plattform und der geplanten Reichweite von über 5 Millionen Nutzern bei Launch hat Blocknode das Potenzial, die Landschaft für dezentrale Speicherung zu transformieren.

