Beste Memecoins: Wer nun nicht kauft, könnte alles verpassen!

Insbesondere bei den von Trends und Viralität bestimmten Memecoins ist das Timing von besonderer Relevanz. Auf dem Krypto-Markt sind jetzt einige heiße Neuerscheinungen herausgekommen, welche aufgrund ihres innovativen und die Konkurrenz in den Schatten stellenden Ansätze schnell beachtliche Finanzierungssummen erzielen konnte. Entdecken Sie sie nun vor der Altcoin-Saison und der darauffolgenden Memecoin-Saison sowie der Massenadoption, die in diesem Sektor schnell zu parabolischen Anstiegen führen können.

Beste Memecoins Platz 1: Maxi Doge

Während das Fliegengewicht Dogecoin nur beiläufig als Spaß entstanden ist, wurde Maxi Doge von Geburt auf an für das Maximum abgerichtet. Dies lässt sich auch an seinem von Pump durchzogenem Erscheinungsbild erkennen, denn bei ihm handelt es sich um einen Memecoin-Maximalisten - im Kontrast zu Bitcoin. Daher ist sein Trading von YOLO, FOMO, All-in und No-Stop-Loss geprägt, um somit den besten Memecoin und maximalen Pump zu erzielen.

Aus diesem Grunde plant das Team auch 1000x-Futures an beliebten Kryptobörse anzubieten, um mit diesem seiner Mission gerecht zu werden: mit seiner Masse und aufgrund des extremen Pumps zum Mr. Memecoin 2025 zu werden. Dabei können aus jeden 1.000 USD sofort 1 Mio. USD werden. Mit 1 Mio. Degens, die einige Memetoken erreicht haben mit 1.000 USD wäre eine Bewertung von 1 Bio. USD möglich - Doge erreichte nur bis zu 73,8 Mrd. USD.

Damit auch ausreichend Personen motiviert werden, dieses Gewicht zu stemmen, wurde der Maxi Fund ins Leben gerufen. Für diesen wurden 25 % der Gesamtversorgung vorgesehen, die an wagemutige Trader als zusätzliche Belohnung für ihre Unterstützung fließen. Während die Investoren auf diese Weise noch wesentlich höhere Gewinne erzielen können, fördert dies auch den eigenen MAXI-Kurs. Damit kann er leichter zum besten Memecoin werden.

Wie im Fitnessstudio zahlt sich bei Kryptowährungen vor allem die langfristige Orientierung aus, da die ersten Gewinne schnell wieder vorübergehen können, wenn man nicht kontinuierlich dabeibleibt. Deshalb erhalten die Anleger für das Einzahlen in den Staking-Pool eine zu Beginn noch hohe Rendite von 347 %, die jedoch mit den gestakten Token abnimmt. Insgesamt werden auf diese Weise 5 % der Gesamtversorgung ausgezahlt, was den Verkaufsdruck minimiert.

Wer nun nicht mit dem Pumpen bei Maxi Doge früh beginnt, könnte sich später überheben, wenn dieser erst einmal an Masse gewonnen hat. Noch befindet er sich einer der besten Memecoins im Vorverkauf, der bisher 816.526 USD eingenommen hat und den MAXI-Coin in der aktuellen Phase für die nächsten 56 Stunden für einen Preis in Höhe von 0,000252 USD anbietet. Angesichts schrittweiser Erhöhungen lohnt sich ein früher Einstieg.

Jetzt rechtzeitig Maxi Doge anschließen!

Beste Memecoins Platz 2: Snorter

Die Wichtigkeit des Timings in dem Memecoin-Sektor haben auch die Entwickler von Snorter erkannt und deshalb eine neuartige Lösung entwickelt, die schon bald die Konkurrenz abhängen soll. So wird versprochen, dass es sich um den schnellsten und günstigsten Krypto-Trading-Bot handelt, welcher praktisch und benutzerdefiniert über den Telegram-Messenger auch von Anfänger einfach und intuitiv genutzt werden kann.

Das Besondere an dem Snorter Bot ist, dass er über eine Solana-Node und einen speziellen RPC-Endpoint eine außergewöhnliche Nutzererfahrung schafft. Denn somit werden die Transaktionen aufgrund der direkten Nähe und des Setups bevorzugt bearbeitet, bevor andere überhaupt einen neuen Coin gesehen haben. Dieser Umstand macht sich insbesondere bei volatilen Märkten wie Memecoins beim Newstrading und dem Sniping neuer Coins bemerkbar.

Der Handelsroboter wird auf Solana gestartet, um ebenfalls von einer höheren Geschwindigkeit und niedrigeren Gebühren zu profitieren. Allerdings soll er flexibel in weiteren Blockchain-Ökosystemen wie Ethereum, Base und BNB operieren können. Somit müssen Anleger nicht wie bei anderen Bots riskieren, dass sie ihn nicht verwenden können oder erst eine andere Lösung finden müssen. Zudem soll er mit dem Design schneller als alle Ethereum-Bots sein.

Jedoch profitieren nicht nur Trading-Experten von Snorter, die auch über das Copy-Trading für die Bereitstellung ihrer Handelssignale attraktive Gewinnbeteiligungen verdienen. Ebenso wird Anfängern und Personen mit wenig Zeit eine praktische Möglichkeit offeriert, um von der Expertise und dem Engagement der Trading-Profis zu profitieren. Damit die Besten der Besten gefunden werden, gibt es Trading-Wettbewerbe mit Preisgeldern.

Der gemeinschaftlich orientierte Snorter Bot Token zeichnet sich nicht nur durch besonders faire Konditionen aus. Ebenso soll das Projekt dezentral über eine Governance verwaltet werden, was die Befriedigung der Kundenbedürfnisse und daher einen Erfolgsgaranten erfüllt. Daher hat das Fundraising auch schon über 3,06 Mio. USD eingenommen. Interessierte können sich den SNORT-Coin für Upgrades, Gebühren und Co noch für 19 Stunden für 0,1011 USD sichern.

Jetzt besten Krypto-Trading-Bot entdecken!

Beste Memecoins Platz 3: TOKEN6900

Immer mehr Memecoins sind angesichts der natürlichen Nachfrage und den damit verbundenen stabilisierenden Faktoren an nützlichen Geschäftsmodellen für einen langfristigen Erfolg interessiert. Jedoch beweisen andere immer wieder, dass man eigentlich nichts wie Utility, Roadmap, Buzzwords und leere Versprechungen braucht, um eine Milliardenbewertung zu erzielen. Stattdessen reichen Humor, Unterhaltung, Community und Vibe-Liquidität aus.

Somit können beim T6900 störende Faktoren beseitigt werden, welche zu Kursverlusten führen. Dies sind etwa die Enttäuschung über die Qualität von dApps, die Konkurrenz mit besseren Angeboten oder die externen Einflüsse wie Wirtschaftsindikatoren oder provokante Tweets von Trump. Stattdessen können sich die Anleger einfach den Charts widmen und von nichts ablenken lassen, was das ersehnte Ziel des exponentiellen Anstiegs ermöglicht.

Dabei wird den von inflationären Fiatwährungen Enttäuschten eine Möglichkeit geboten, um der Absurdität des Finanzsystems einen Ausdruck zu verleihen und zu sagen: Nein Danke. Stattdessen setzen sie lieber auf hirnverbrannte Finanzen und verzichten auf die Wall Street sowie Notenbanken, während diese von den Anstiegen der Memecoins erblassen. Im Gegensatz zu Fiats ist der Tokenbestand wie bei Bitcoin limitiert.

Während sich die meisten Memecoins lediglich durch Memes auszeichnen, handelt es sich beim TOKEN6900 um eine Variante, die mit ihren Videos noch erfolgreicher werden kann. Denn diese halten eher den Fokus und können Emotionen besser transportieren, weshalb sie eine größere Aufmerksamkeit und höhere Erfolge erzielen. Darüber hinaus werden sie von den Algorithmen bevorzugt behandelt, was dies noch einmal verstärkt.

Wer sich dem Kult der Degeneriertheit von TOKEN6900 anschließen und die Menschheit für das Zeitalter der künstlichen Intelligenzen sowie die zunehmenden Hirnlosigkeit rüsten will, kann dies nun noch über den Presale mit einem Rabatt tun. Nach bereits 2 Mio. USD sind die T6900 noch für die nächsten 38 Stunden für 0,00695 USD erhältlich. Ebenso kann man sie für ein passives Einkommen von 34 % pro Jahr staken, um den Kult der Rebellen zu unterstützen.

Jetzt TOKEN6900-Kult anschließen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.