Mittwoch, 13.08.2025

Dow Jones News
MÄRKTE EUROPA/Fester - US-Preisdaten wirken nach

DOW JONES--Europas Börsen haben am Mittwoch mit Aufschlägen geschlossen. Die nach neuen Preisdaten am Vortag in den USA weiter intakte Zinssenkungsfantasie sorgte für gute Stimmung. Die US-Teuerung zeigte im Juli entgegen der Erwartung mancher Marktteilnehmer (noch) keine größeren Auswirkungen der Trumpschen Zollpolitik. US-Finanzminister Scott Bessent brachte darauf sogar für September eine große Zinssenkung um 50 Basispunkte ins Spiel. Im Blick haben Marktteilnehmer auch den Gipfel zwischen Trump und Putin in Alaska am Freitag. Die US-Regierung hat Russland mit neuen Sanktionen gedroht, sollte das Treffen ergebnislos verlaufen.

Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 24.186 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zog um 1 Prozent auf 5.388 Punkte an, auch gestützt von kräftigen Aufschlägen im Pharmasektor. Der Euro stieg weiter auf rund 1,1710 Dollar. Er hatte am Vortag einen Schub nach oben bekommen, weil dem Dollar die weiter befeuerte Zinssenkungserwartung zusetzte. Am Anleihemarkt stiegen am Mittwoch die Kurse, die Renditen sanken also - passend zum dominierenden Zinsszenario. Spannend werden nun die am Donnerstag anstehenden US-Erzeugerpreise.

Wieder nach oben ging es mit den zuletzt gedrückten Kursen im Rüstungssektor. Rheinmetall verbesserten sich um 2,2 Prozent und Leonardo an der Mailänder Börse um 1,7 Prozent. Renk verteuerten sich um 2 Prozent, nachdem das Unternehmen Zahlen vorgelegt hatte. Bei allen wichtigen Kennzahlen ging es im ersten Halbjahr kräftig nach oben, beim operativen Ergebnis um fast 30 Prozent, beim Umsatz um fast 22 Prozent. Der Jahresausblick wurde bestätigt.

Nur leicht erholt von ihrem Kursrutsch zeigten sich die deutschen Software- und Cloud-Aktien. So stiegen SAP um 3 Prozent, waren aber am Vortag um 7 Prozent abgestürzt. Nemetschek erholten sich von dem 11-prozentigen Absturz nicht und verloren weitere 0,2 Prozent, Cancom kamen auf ein mageres Plus von 0,2 Prozent. Konkrete Auslöser sind weiter nicht bekannt, jedoch stellten die Analysten von Metzler in den Raum, dass es Sorgen aus dem Bereich KI sein könnten. Denn der Einsatz von KI könnte möglicherweise das Software-as-a-Service-Modell (SaaS) der Branche zum Einsturz bringen.

Um 0,8 Prozent leichter schlossen Brenntag. Der Chemikalienhändler hat im zweiten Quartal Rückgänge beim Umsatz und noch deutlicher beim Gewinn verbucht. Die im Juli gesenkte Prognose sowie die vorläufig veröffentlichten Zahlen bestätigte das DAX-Unternehmen aber.

Eon zogen um 1,1 Prozent an. Der Energieversorger hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen deutlich mehr verdient. Der Ausblick wurde bestätigt.

Im MDAX gab der Kurs des Außenwerbers Ströer um 6,9 Prozent nach. Ströer hat im zweiten Quartal wegen des schwierigen Werbeumfelds und des starken Vergleichszeitraums einen Umsatzrückgang verzeichnet. Zwar sieht man sich auf Kurs für das Gesamtjahr, rechnet allerdings auch mit einem etwas schwächeren dritten Quartal.

Tui gewannen 8,4 Prozent. Die Ergebnisse des Reisekonzerns im dritten Quartal 2025 zeigten laut MWB eine unerwartete Verbesserung der Margen, mit einem Anstieg des bereinigten EBIT um 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr, vor allem aufgrund der robusten Leistungen in den Sparten Hotels & Resorts und Kreuzfahrten.

Der Autovermieter Sixt hat im zweiten Quartal den Gewinn vor und nach Steuern kräftig gesteigert und beim Umsatz moderat zugelegt. Die Aktie verlor dennoch 7,4 Prozent. Für Enttäuschung könnte gesorgt haben, dass die Ziele für das Gesamtjahr nur bestätigt wurden.

Bei der Aktie des Medizintechnikunternehmens Eckert & Ziegler wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1:3 umgesetzt. Entsprechend "fiel" der Kurs um 64,7 Prozent. Für eine Alt-Aktie wurden den Aktionären zwei neue Gratisaktien dazugebucht. Entsprechend drittelte sich der Wert der Alt-Aktie.

In Kopenhagen verloren Vestas 1,4 Prozent. Die politische Unsicherheit vor allem in den USA über die Zukunft der Windkraftindustrie hat Vestas einen deutlichen Rückgang des Auftragseingangs beschert. Gut kamen die Zahlen von Wienerberger im Handel an. Der Baustoffhändler aus Österreich konnte die Befürchtungen über die Bauaktivität zerstreuen und ein Umsatzwachsstum im ersten Halbjahr erzielen. Wienerberger gewannen 1,1 Prozent. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.388,25       +1,0%        +9,0% 
Stoxx-50        4.521,82       +0,9%        +4,0% 
Stoxx-600         550,85       +0,5%        +7,9% 
XETRA-DAX       24.185,59       +0,7%       +20,7% 
FTSE-100 London     9.147,81       k.A.        +9,3% 
CAC-40 Paris      7.804,97       +0,7%        +5,0% 
AEX Amsterdam       900,11       +0,6%        +1,9% 
ATHEX-20 Athen     5.351,21       +0,7%       +48,9% 
BEL-20 Bruessel     4.746,15       +0,5%       +10,8% 
BUX Budapest     104.739,96       +0,7%       +31,1% 
OMXH-25 Helsinki    4.894,97       +0,1%       +13,3% 
ISE NAT. 30 Istanbul  10.949,95       k.A.       +11,4% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.519,49       +0,6%       -28,2% 
PSI 20 Lissabon     7.759,56       +0,1%       +21,6% 
IBEX-35 Madrid     15.019,90       +1,1%       +28,2% 
FTSE-MIB Mailand    42.186,37       +0,6%       +22,7% 
OBX Oslo        1.546,83       +0,3%       +16,0% 
PX Prag        2.299,00       +0,2%       +30,4% 
OMXS-30 Stockholm    2.612,89       +0,1%        +5,1% 
WIG-20 Warschau     2.997,03       -0,6%       +37,5% 
ATX Wien        4.720,15       +0,1%       +28,8% 
SMI Zuerich      11.978,85       +0,8%        +2,5% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Di, 19:35  % YTD 
EUR/USD           1,1713    +0,3%   1,1675   1,1676 +12,7% 
EUR/JPY           172,47    -0,1%   172,60   172,51  +5,9% 
EUR/CHF           0,9422    +0,1%   0,9415   0,9428  +0,3% 
EUR/GBP           0,8631    -0,2%   0,8647   0,8642  +4,5% 
USD/JPY           147,25    -0,4%   147,85   147,75  -6,0% 
GBP/USD           1,3571    +0,5%   1,3500   1,3511  +7,9% 
USD/CNY           7,1292    -0,0%   7,1310   7,1338  -1,1% 
USD/CNH           7,1800    -0,1%   7,1850   7,1850  -2,1% 
AUS/USD           0,6545    +0,2%   0,6529   0,6529  +5,5% 
Bitcoin/USD       121.013,60    +0,9% 119.879,65 119.471,95 +26,7% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,18    63,17    -1,6%    -0,99 -12,1% 
Brent/ICE          65,21    66,12    -1,4%    -0,91 -11,6% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.357,61   3.352,25    +0,2%    5,36 +27,7% 
Silber            38,48    37,93    +1,5%    0,55 +31,3% 
Platin          1.141,34   1.148,50    -0,6%    -7,16 +31,2% 
Kupfer            4,51     4,53    -0,4%    -0,02  +9,7% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
