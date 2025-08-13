Nach einem wackligen Start ins Jahr hat der Markt einen beeindruckenden Schwenk hingelegt. Die wichtigsten Indizes notieren klar im Plus, an der Wall Street wie auch in Frankfurt. In diesem Umfeld kristallisieren sich fünf Aktien heraus, die jetzt das Zeug haben, den Turbo zu zünden - von soliden Wachstumswerten bis zu mutigen Highflyern mit sattem Hebelpotenzial.Die Fakten sprechen für sich: In den USA übertrafen zuletzt mehr als vier Fünftel der Unternehmen ihre Gewinn- und Umsatzziele. Historische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär