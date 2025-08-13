Die Aktie des Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmens Eckert & Ziegler dürfte bei einigen Anlegern heute kurzzeitig Besorgnis hervorgerufen haben. Das Papier notiert mehr als 60 Prozent unter seinem Vortageskurs. Doch es gibt Entwarnung. Grund für den tiefen Kurs ist ein Aktiensplit. Diesen ausgeklammert, kann das Papier sogar deutlich zulegen und damit einen Teil der jüngsten Verluste aufholen.Bei der Aktie von Eckert & Ziegler wurde am heutigen Mittwoch ein Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 3 durchgeführt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär