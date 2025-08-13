Ein regelmäßiges Zusatzeinkommen wie ein zweites Gehalt - das ermöglichen spezielle ETFs, die hierzulande fast niemand auf dem Radar hat. Sie schütten jeden Monat zuverlässig aus und bieten dabei jährliche Renditen von bis zu acht Prozent. Wir zeigen drei Geheimtipps, die Ihr Depot in eine stabile Einkommensquelle verwandeln können. Monatliche Ausschüttungen sind für viele Investoren wie ein zweites Gehalt, das auf das eigene Konto gezahlt wird. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE