Advanced Micro Devices: Aktie bricht nach China-Exportlizenzen aus!

Neuer Aufwärtstrend in Sicht!

Rückblick

Der Kurs der AMD-Aktie erlebte in den ersten Monaten des Jahres eine volatile Phase mit einem Tiefpunkt im April. Ab Mai setzte eine deutliche Aufwärtsbewegung ein, bei der der Kurs kontinuierlich anstieg. Diese Bewegung wurde von den gleitenden Durchschnitten EMA 20 und EMA 50 unterstützt. In der Zeit von Ende Juli bis Mitte August bildete sich eine Konsolidierungsphase. Jetzt fand ein Ausbruch über die obere Begrenzungslinie statt.

Advanced Micro Device-Aktie: Chart vom 13.08.2025, Kürzel: AMD, Kurs: 183.87 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Breakout über die Widerstandslinie bei etwa 175 USD deutet auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin. Wenn das Signal bestätigt wird, könnte ein Positionsaufbau aussichtsreich sein.

Mögliches bärisches Szenario

Lässt die Dynamik nach, wäre dies ein Warnhinweis. Die Breakout-Kerze sollte nicht mehr nachhaltig unterschritten werden.

Meinung

US-Präsident Donald Trump bestätigte am Montag, dass er mit Nvidia einen Deal ausgehandelt hat, in dem die US-Regierung Exportlizenzen für den China-spezifischen H20-KI-Chip im Austausch für eine Umsatzkürzung von 15 % genehmigt. Die USA regulieren KI-Chips aus Gründen der nationalen Sicherheit und sagen, dass sie von der chinesischen Regierung verwendet werden könnten, um die US-Fähigkeiten im Bereich KI zu überspringen, oder sie könnten vom chinesischen Militär oder verbundenen Gruppen verwendet werden. Advanced Micro Devices erhielt auch Lizenzen, die im Austausch für einen Teil seiner China-Verkäufe genehmigt wurden, bestätigte das Weiße Haus. Charttechnisch legte die Aktie einen Freudensprung auf das Parkett.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 283.92 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 13.42 Mrd. USD

Meine Meinung zu Advanced Micro Devices ist bullisch

Quellennachweis: https://www.cnbc.com/2025/08/12/white-house-working-out-legality-nvidia-amd-china-chip-deals.html

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2025

