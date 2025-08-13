US-Präsident Donald Trump befreit Gold von Zöllen. Das macht Experten zuversichtlich. Sie erwarten neue Rekorde am Goldmarkt. Nutznießer eines steigenden Preises könnten diese Aktien sein.US-Präsident Donald Trump bestätigte, dass das Edelmetall von den neuen Vergeltungszöllen ausgenommen wird. Damit beendet er Spekulationen, die vergangene Woche ein neues Allzeithoch bei den US-Gold-Futures befeuert hatten: Zuvor hatte es widersprüchliche Signale gegeben. Ende Juli teilte die US-Zollbehörde einem Schweizer Goldveredler mit, dass dessen 1-Kilogramm- und 100-Unzen-Barren nicht unter die Zollbefreiung fallen. Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer bei BNP Paribas Fortis, erwartet, dass der …Den vollständigen Artikel lesen ...
