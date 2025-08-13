© Foto: Frank Rumpenhorst/dpaDie Hoffnung auf sinkende US-Zinsen treibt Anleger weltweit in riskantere Anlagen. Von Small-Caps über Schwellenmärkte bis zu Kryptowährungen setzen Investoren auf eine anhaltende Rallye.An der Wall Street ist am Mittwoch mit einem weiteren Rekordschub zu rechnen. Besonders Aktien aus den Bereichen Halbleiter, kleinere US-Unternehmen und Schwellenländer könnten weiterhin profitieren. Auch spekulative europäische Bankanleihen und ein stabiler Kryptomarkt signalisieren Vertrauen in die Märkte. Der Optimismus wird von starken Quartalszahlen der US-Tech-Giganten und jüngsten Wirtschaftsdaten befeuert. Die Inflation liegt im Rahmen der Erwartungen, während der Arbeitsmarkt schwächelt. Das gibt …Den vollständigen Artikel lesen ...
