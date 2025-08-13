EQS-News: HomeToGo SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
HomeToGo veröffentlicht Q2/25 Ergebnisse: 11% höhere IFRS-Umsatzerlöse gestützt durch starkes Wachstum des HomeToGo_PRO Segments von 35% YoY. Bereinigtes EBITDA der Gruppe mehr als verdreifacht (+241% YoY). Verbesserung des Free Cash Flow um >50% YoY in H1
Gruppen-Highlights
Highlights der Geschäftssegmente
Liquiditätsentwicklung
Fortschritte bei HomeToGo Payments
Die Zahl der Onsite-Anbieter, die HomeToGo Payments nutzen, ist weiterhin stark gestiegen. Bereits ~30% des Bruttobuchungswertes auf dem Onsite-Marktplatz werden über HomeToGo Payments abgewickelt, was einem deutlichen Zuwachs von +18%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Entwicklung hat für einen Anstieg des abgewickelten Bruttobuchungswert (GBV) um 175% ggü. dem Vorjahreszeitraum gesorgt und trug damit positiv zur Steigerung des Free Cash Flow in H1/25 um über 50% bei. Die 14 verschiedenen vertrauenswürdigen und mobilen Zahlungsmethoden wirkten sich zudem positiv auf das Buchungsverhalten von HomeToGo's Reisenden aus, was zu einer höheren Conversion und weniger Stornierungen führt.
Update zur Akquisition von Interhome
Wie am 27. Mai 2025 mitgeteilt, hat die Schweizer Wettbewerbskommission (WEKO) eine vertiefte Prüfung (Phase II-Prüfung) der geplanten Übernahme der Hotelplan Group durch die DERTOUR Group eingeleitet. Obwohl HomeToGo nicht unmittelbarer Gegenstand dieser Prüfung ist und bereits alle erforderlichen regulatorischen Genehmigungen für die Übernahme von Interhome erhalten hat, war ursprünglich ein gemeinsamer Vollzug beider Übernahmen vereinbart worden. Die bis spätestens Ende September zu erwartende Entscheidung der WEKO und der anschließende Vollzug der Übernahme wird es HomeToGo ermöglichen, erste Synergieeffekte zu realisieren. Die transformative Akquisition und darauf folgende Integration von Interhome, Europas zweitgrößtem Spezialisten für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen, in die HomeToGo Gruppe wird das HomeToGo_PRO-Segment strategisch zum wichtigsten Umsatztreiber der Gruppe machen.
Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025[3]
Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die HomeToGo Gruppe weiterhin ein Wachstum der Buchungserlöse um mehr als 4% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf mehr als €270 Mio. Die IFRS-Umsatzerlöse sollen um mehr als 8% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf über €230 Mio. steigen. Zusätzlich zu den erwarteten Skaleneffekten, den Effizienzsteigerungen im Marketing und dem effektiven Einsatz von AI, rechnet HomeToGo damit, das bereinigte EBITDA der Gruppe auf über €19 Mio. (mehr als 48% ggü. dem Vorjahreszeitraum) zu steigern. Darüber hinaus strebt HomeToGo weiterhin für das Geschäftsjahr 2025 einen positiven Free Cash Flow an.
Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Im ersten Halbjahr 2025 hat HomeToGo seine Widerstandsfähigkeit sowie eine starke Dynamik bei der Verfolgung unserer Jahresziele unter Beweis gestellt - vor allem im zweiten Quartal. Bislang hat unsere Gruppe im Jahr 2025 die IFRS-Umsatz- und Buchungserlöse stetig gesteigert, das Wachstum von HomeToGo_PRO sowie den Free Cash Flow verbessert und einen neuen Rekordwert beim Auftragsbestand der Buchungserlöse in einem zweiten Quartal erzielt. Auch bei unseren Schlüsselbereichen und strategischen Initiativen haben wir große Fortschritte gemacht - von dem Wachstum unserer HomeToGo Payments und HomeToGo_PRO Doppelgänger-Produkte bis zur Einführung neuer Premium-Funktionen auf Smoobu. Für den Rest des Jahres werden wir uns auf drei zentrale Themen für unser Geschäft konzentrieren: Die Steigerung des Free Cash Flow - insbesondere durch die Weiterentwicklung von HomeToGo Payments -, die Beschleunigung des Wachstums von HomeToGo_PRO und die noch stärkere Integration von AI in jeden Teil unseres Geschäfts."
Q2/25Ergebnisse: Q2-Quartalsbericht, Pressekonferenz und Präsentation
Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link anmelden: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=1373822&linkSecurityString=3477f3de8
Der Q2/25-Quartalsbericht von HomeToGo ist auf der HomeToGo Investoren-Website unter ir.hometogo.de verfügbar.
Die Präsentation für Analyst*innen und Investor*innen wird kurz vor Beginn der Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MESZ zur Verfügung gestellt und ist ebenfalls unter ir.hometogo.de abrufbar.
Über die HomeToGo Group
HomeToGo wurde 2014 in Berlin, Deutschland, mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen.
Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software & Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern.
HomeToGo wurde in Berlin gegründet und ist in Europa groß geworden. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern.
Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/
HomeToGo - Millionen Möglichkeiten. Ein Zuhause.
Ansprechpartnerin für Medien
Ansprechpartner für Investoren
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen
Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Free Cash Flow und Onsite-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind (http://ir.hometogo.de/).
[1] Der Auftragsbestand der Buchungserlöse umfasst Buchungserlöse vor Stornierung, die im Berichtszeitraum oder davor generiert wurden, wobei die IFRS-Umsatzrealisierung auf der Basis des Check-in-Datums nach dem Berichtszeitraum erfolgt.
[2] Schweizer Wettbewerbskommission
[3]Prognose für das Gesamtjahr 2025 auf eigenständiger Basis, d. h. ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Interhome-Akquisition.
13.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxemburg
|Luxemburg
|E-Mail:
|ir@hometogo.com
|Internet:
|ir.hometogo.de
|ISIN:
|LU2290523658, LU2290524383
|WKN:
|A2QM3K , A3GPQR
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2183674
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2183674 13.08.2025 CET/CEST