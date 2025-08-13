EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

HomeToGo veröffentlicht Q2/25 Ergebnisse: 11% höhere IFRS-Umsatzerlöse gestützt durch starkes Wachstum des HomeToGo_PRO Segments von 35% YoY. Bereinigtes EBITDA der Gruppe mehr als verdreifacht (+241% YoY). Verbesserung des Free Cash Flow um >50% YoY in H1



Luxemburg, 13. August 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, hat heute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr und das zweite Quartal 2025 veröffentlicht. Im H1/25 erzielte HomeToGo ein solides Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch eine positive Entwicklung sowohl im Marktplatz- als auch im HomeToGo_PRO Segment. Q2/25 spiegelte ähnliche Trends wie das erste Quartal des Jahres wider, mit Wachstum bei den Buchungs- und den IFRS-Umsatzerlösen sowie weiteren Fortschritten bei der Effizienz und Profitabilität des Unternehmens. Die IFRS-Umsatzerlöse erreichten mit €58,7 Mio. (11,0 % ggü. dem Vorjahreszeitraum) einen neuen Rekord für ein zweites Quartal. Zudem verzeichnete das bereinigte EBITDA mit €7,4 Mio. in Q2/25 eine beachtliche Verbesserung von 240,6 % ggü. dem Vorjahreszeitraum und erreichte damit eine EBITDA-Marge von 12,6 % (+8,5%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Der große Auftragsbestand der Buchungserlöse[1] der HomeToGo Gruppe und das disziplinierte Kostenmanagement des Unternehmens unterstreichen die Zuversicht, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen. Im Hinblick auf die WEKO[2]-Entscheidung zur Interhome-Übernahme, die spätestens Ende September erfolgen soll, rechnet HomeToGo mit dem Abschluss der Transaktion und der Integration des zweitgrößten Spezialisten für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen Europas in die Gruppe. Gruppen-Highlights Die Buchungserlöse für Q2/25 stiegen um 2,7 % ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €65,5 Mio. und für H1/25 um 4,4% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €153,6 Mio. Der Auftragsbestand der Buchungserlöse markierte mit €84,0 Mio. einen neuen Rekord für ein zweites Quartal und wuchs um 5,5% ggü. dem Vorjahreszeitraum. Dies sorgt für eine hohe Planungssicherheit hinsichtlich der IFRS-Umsatzerlöse für das zweite Halbjahr 2025. In Q2/25 stiegen die IFRS-Umsatzerlöse von HomeToGo um 11,0 % auf €58,7 Mio. und erreichten damit einen neuen Rekordwert für ein zweites Quartal. Dies ist in Teilen auch durch die späten Osterfeiertage 2025 beeinflusst, die zu einer Verschiebung der Umsatzrealisierung vom ersten in das zweite Quartal führte. Da HomeToGo, in Euro und nicht in US-Dollar berichtet, wurde dieser positive Effekt jedoch teilweise durch Währungseffekte abgeschwächt, der rund 20 % der Gruppenumsätze negativ beeinflussten. Im ersten Halbjahr 2025 konnte das Unternehmen die IFRS-Umsatzerlöse um 4,3 % auf €93,2 Mio steigern. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich in Q2/25 um beachtliche 240,6 % ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €7,4 Mio., bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 12,6 %. Diese stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber Q1/25 dar, da die HomeToGo Gruppe einen Großteil der Verluste aus Q1/25 durch diszipliniertes Kostenmanagement, geringere Marketingausgaben und höhere operative Effizienz wieder aufholen konnte. Das bereinigte EBITDA betrug €-20,6 Mio in H1/25, was einem Rückgang von -8,0 % ggü. dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies ist vor allem auf höhere Ausgaben in bezahlte Marketingkanäle in Q1/25 zurückzuführen. Highlights der Geschäftssegmente Das Marktplatz-Segment, HomeToGos AI-gestützte B2C-Plattform mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, lieferte im ersten Halbjahr 2025 eine stabile Performance ab. Dies spiegelte sich in einem Wachstum der Buchungserlöse von 1,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €114,6 Mio. sowie einem Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse von 0,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €65,5 Mio. wider. Hervorzuheben sind das signifikante Wachstum des bereinigten EBITDA des Marktplatz-Segments in H1/25 von 15,1% ggü. dem Vorjahreszeitraum sowie eine substantielle Verbesserung in Q2/25 von €4,5 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung basiert vor allem auf reduzierten Ausgaben im Marketing, die die konsequente Managemententscheidung widerspiegelt, die Profitabilität gegenüber dem Umsatzwachstum in der ersten Hälfte von 2025 zu priorisieren. Das HomeToGo_PRO-Segment, welches B2B-Software- und Servicelösungen für den gesamten Reisemarkt mit besonderem Fokus auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienunterkünften umfasst, verzeichnete in H1/25 einen beachtlichen Anstieg der Buchungserlöse um 11,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €45,0 Mio. Die IFRS-Umsatzerlöse sind signifikant um 12,6% auf €30,0 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum gewachsen und machten damit 32 % der gesamten IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo-Gruppe aus. Dieses Wachstum resultiert aus einem Anstieg der IFRS-Umsatzerlöse des Subscriptions-Geschäftes um 8,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum sowie beim volumenbasierten Geschäft um starke 15,4% ggü. dem Vorjahreszeitraum. Letzteres wurde vor allem durch einen Anstieg der Buchungen, die durch HomeToGo_PRO generiert wurden, um 19,2% ggü. dem Vorjahreszeitraum getrieben. Insbesondere im zweiten Quartal beschleunigte sich die Wachstumsdynamik in diesem Segment: Die Buchungserlöse stiegen um 17,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum und die IFRS-Umsatzerlöse wuchsen sogar deutlich stärker um 34,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum. Ein wesentlicher positiver Beitrag im HomeToGo_PRO-Segment ist auf die starke Entwicklung unserer innovativen Produkt-Suite zur Weiterverbreitung von Inventar, genannt HomeToGo_PRO Doppelgänger, zurückzuführen. Die IFRS-Umsatzerlöse von HomeToGo_PRO Doppelgänger stiegen allein in Q2/25 um mehr als 200 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zudem steigerte Smoobu die jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) aus dem Subscriptions-Geschäft um mehr als 30% ggü. dem Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg wurde durch die Gewinnung neuer Nutzer*innen als auch durch die bessere Monetarisierung der bestehenden Nutzerbasis unter anderem durch das Angebot von zusätzlichen Funktionen wie einen neuen Website-Builder oder ein neues Modul zur dynamischen Preisgestaltung erzielt. Aufgrund der Kostenverteilung zwischen den verschiedenen Segmenten sowie gezielte Investitionen in zukünftiges Wachstum reduzierte sich das bereinigte EBITDA für HomeToGo_PRO in H1/25 um €-5,1 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €-0,6 Mio. Liquiditätsentwicklung HomeToGo verfügte zum Ende von Q2/25 über eine solide Liquiditätsposition von €152,0 Mio., was einem Anstieg von €8,6 Mio. ggü. dem Ende von Q1/25 entspricht. Der größte Teil der Aufwendungen für Performance Marketing wurden in diesem Jahr hauptsächlich in Q2/25 beglichen - anders als im vorherigen Jahr, als diese Ausgaben vor allem in Q1/24 getätigt wurden. Dies führte zu einem Rückgang des Free Cash Flow in Q2/25 um -27,0 % ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €8,8 Mio. Betrachtet man das ganze H1/25, so zeigt sich eine beachtliche Verbesserung des Free Cash Flow um 51,6 % ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €-5,0Mio. Dies ist vor allem auf das verbesserte Working Capital-Management auch durch die schnelle Adaption von HomeToGo Payments durch HomeToGos Partner im Marktplatz zurückzuführen. Fortschritte bei HomeToGo Payments Die Zahl der Onsite-Anbieter, die HomeToGo Payments nutzen, ist weiterhin stark gestiegen. Bereits ~30% des Bruttobuchungswertes auf dem Onsite-Marktplatz werden über HomeToGo Payments abgewickelt, was einem deutlichen Zuwachs von +18%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Entwicklung hat für einen Anstieg des abgewickelten Bruttobuchungswert (GBV) um 175% ggü. dem Vorjahreszeitraum gesorgt und trug damit positiv zur Steigerung des Free Cash Flow in H1/25 um über 50% bei. Die 14 verschiedenen vertrauenswürdigen und mobilen Zahlungsmethoden wirkten sich zudem positiv auf das Buchungsverhalten von HomeToGo's Reisenden aus, was zu einer höheren Conversion und weniger Stornierungen führt. Update zur Akquisition von Interhome Wie am 27. Mai 2025 mitgeteilt, hat die Schweizer Wettbewerbskommission (WEKO) eine vertiefte Prüfung (Phase II-Prüfung) der geplanten Übernahme der Hotelplan Group durch die DERTOUR Group eingeleitet. Obwohl HomeToGo nicht unmittelbarer Gegenstand dieser Prüfung ist und bereits alle erforderlichen regulatorischen Genehmigungen für die Übernahme von Interhome erhalten hat, war ursprünglich ein gemeinsamer Vollzug beider Übernahmen vereinbart worden. Die bis spätestens Ende September zu erwartende Entscheidung der WEKO und der anschließende Vollzug der Übernahme wird es HomeToGo ermöglichen, erste Synergieeffekte zu realisieren. Die transformative Akquisition und darauf folgende Integration von Interhome, Europas zweitgrößtem Spezialisten für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen, in die HomeToGo Gruppe wird das HomeToGo_PRO-Segment strategisch zum wichtigsten Umsatztreiber der Gruppe machen. Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025[3] Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die HomeToGo Gruppe weiterhin ein Wachstum der Buchungserlöse um mehr als 4% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf mehr als €270 Mio. Die IFRS-Umsatzerlöse sollen um mehr als 8% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf über €230 Mio. steigen. Zusätzlich zu den erwarteten Skaleneffekten, den Effizienzsteigerungen im Marketing und dem effektiven Einsatz von AI, rechnet HomeToGo damit, das bereinigte EBITDA der Gruppe auf über €19 Mio. (mehr als 48% ggü. dem Vorjahreszeitraum) zu steigern. Darüber hinaus strebt HomeToGo weiterhin für das Geschäftsjahr 2025 einen positiven Free Cash Flow an. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Im ersten Halbjahr 2025 hat HomeToGo seine Widerstandsfähigkeit sowie eine starke Dynamik bei der Verfolgung unserer Jahresziele unter Beweis gestellt - vor allem im zweiten Quartal. Bislang hat unsere Gruppe im Jahr 2025 die IFRS-Umsatz- und Buchungserlöse stetig gesteigert, das Wachstum von HomeToGo_PRO sowie den Free Cash Flow verbessert und einen neuen Rekordwert beim Auftragsbestand der Buchungserlöse in einem zweiten Quartal erzielt. Auch bei unseren Schlüsselbereichen und strategischen Initiativen haben wir große Fortschritte gemacht - von dem Wachstum unserer HomeToGo Payments und HomeToGo_PRO Doppelgänger-Produkte bis zur Einführung neuer Premium-Funktionen auf Smoobu. Für den Rest des Jahres werden wir uns auf drei zentrale Themen für unser Geschäft konzentrieren: Die Steigerung des Free Cash Flow - insbesondere durch die Weiterentwicklung von HomeToGo Payments -, die Beschleunigung des Wachstums von HomeToGo_PRO und die noch stärkere Integration von AI in jeden Teil unseres Geschäfts." Q2/25Ergebnisse: Q2-Quartalsbericht, Pressekonferenz und Präsentation

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO, und Sebastian Bielski, CFO, werden die Q2/25 Ergebnisse in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MESZ präsentieren, gefolgt von einer Q&A-Runde für Analyst*innen und Investor*innen. Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer Sprache unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.webcast-eqs.com/hometogo-2025-q2 Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link anmelden: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=1373822&linkSecurityString=3477f3de8 Der Q2/25-Quartalsbericht von HomeToGo ist auf der HomeToGo Investoren-Website unter ir.hometogo.de verfügbar. Die Präsentation für Analyst*innen und Investor*innen wird kurz vor Beginn der Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MESZ zur Verfügung gestellt und ist ebenfalls unter ir.hometogo.de abrufbar. Über die HomeToGo Group HomeToGo wurde 2014 in Berlin, Deutschland, mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software & Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. HomeToGo wurde in Berlin gegründet und ist in Europa groß geworden. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ HomeToGo - Millionen Möglichkeiten. Ein Zuhause. Ansprechpartnerin für Medien

Jonas Upmann

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com

Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Free Cash Flow und Onsite-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind ( http://ir.hometogo.de/ ). [1] Der Auftragsbestand der Buchungserlöse umfasst Buchungserlöse vor Stornierung, die im Berichtszeitraum oder davor generiert wurden, wobei die IFRS-Umsatzrealisierung auf der Basis des Check-in-Datums nach dem Berichtszeitraum erfolgt. [2] Schweizer Wettbewerbskommission [3]Prognose für das Gesamtjahr 2025 auf eigenständiger Basis, d. h. ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Interhome-Akquisition.



