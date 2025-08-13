Dresden, Deutschland (ots/PRNewswire) -Mit der Inbetriebnahme des repowerten Windparks Elster setzt die VSB Gruppe ein klares Zeichen für die Energiewende - in einer Phase, in der Deutschland bei der Umsetzung seiner Energieziele an Tempo verliert: 16 moderne Anlagen ersetzen 50 alte und produzieren sechsmal mehr Strom. Der Windpark zählt zu den leistungsstärksten Repowering-Projekten Europas und steht für effiziente, zukunftsfähige Stromproduktion mit europäischer Strahlkraft.Eines der stärksten Repowering-Projekte Europas Der Repowering-Windpark Elster erreicht eine installierte Leistung von 105,6 Megawatt. Die neuen Windenergieanlagen erzeugen jährlich rund 235 Gigawattstunden Strom - genug für rund 67.000 Drei-Personen-Haushalte oder um eine Stadt wie Heidelberg mit grünem Strom zu versorgen. Im Vergleich zur Braunkohleverstromung vermeidet das Projekt jährlich rund 180.000 Tonnen CO2. Um diese Strommenge fossil zu erzeugen, wären etwa 204.000 Tonnen Braunkohle nötig - das entspricht über 3.400 voll beladenen Güterwaggons.Ertragssteigerung von 500 Prozent als Blaupause "Dieses Repowering-Projekt ist wegweisend für Deutschlands Energiewende", sagt Dr. Felix Grolman, CEO der VSB Gruppe. "16 statt bisher 50 Anlagen, ein Drittel weniger Flächenverbrauch und sechsmal mehr Energieausbeute - genau solche Projekte braucht Deutschland jetzt, um die CO2-Reduzierung voranzutreiben."Nachhaltigkeit vom Rückbau bis zum Neubau "Wir sind diesem Standort seit über 25 Jahren verbunden. 2021 und 2022 haben wir die alten Anlagen zurückgebaut - viele davon konnten weiterverwendet werden, etwa als Quelle für Ersatzkomponenten oder zur Stromversorgung an neuen Standorten, zum Beispiel in Australien bei einer Goldmine. So verlängern wir die Lebensdauer der Technik und schonen wertvolle Ressourcen", erklärt Thomas Winkler, Geschäftsführer der planenden und bauausführenden VSB Deutschland.Die Ökobilanz der neuen Anlagen des Typ Siemens Gamesa SG 6.6.-155 beeindruckt ebenfalls: "Jede Anlage erzeugt über ihren Lebenszyklus hinweg ungefähr 48-mal mehr Energie, als für Herstellung, Errichtung und Betrieb benötigt wird", ergänzt Christian Essiger, Leiter des deutschen Onshoregeschäfts bei bei Siemens Gamesa.Weiterer Ausbau bereits in Planung Die nächsten Schritte sind bereits geplant: Im Herbst 2025 startet VSB den Bau von zwei zusätzlichen Anlagen und setzt damit ihr Engagement für die Modernisierung bestehender Energieinfrastruktur konsequent fort.Faktenbox: Altanlagen vs. NeuanlagenAlter Windpark Repowering-Windpark(demontierte Anlagen)Anlagen 50 16Typ Enercon E-40 Siemens Gamesa SG 6.6-155Inbetriebnahme zwischen 2000 und 2002 2025Leistung einer Anlage 0,6 MW 6,6 MWInstallierte Leistung 30 MW 105,6 MWgesamtjährlicher Energieertrag 36 GWh 235 GWhNabenhöhe 77,8 Meter 165 MeterRotorblattlänge 20 Meter 77,5 MeterGesamthöhe (Blattspitze) 97,8 Meter 242,5 MeterDetailinformationen, Infografiken sowie Bild- und Videomaterial zur Meldung Auswahl (weitere unter https://vsb.canto.global/b/UKPSU)Am 15. August stehen Ihnen unter dem Link ab 13:45 Uhr Fotos der Eröffnungsfeier zur Verfügung.Weitere Informationen zum Repowering-Windpark Elster www.windpark-elster.deDie VSB Gruppe VSB, mit Hauptsitz in Dresden, zählt zu den führenden vertikal integrierten Entwicklern im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Seit 2025 gehört das Unternehmen zu TotalEnergies. Das Kerngeschäft liegt in der Projektentwicklung von Onshore-Wind- und Photovoltaikparks, Batteriespeichern, deren Betriebsführung sowie dem Betreiben eigener Parks als wachsender unabhängiger Stromerzeuger. VSB ist in sechs europäischen Ländern vertreten und verfügt über eine Pipeline von mehr als 18 GW. Bisher wurden seit 1996 über 750 Windenergie- und Photovoltaikanlagen errichtet. VSB erbringt zudem Servicedienstleistungen für ein Portfolio von über 3 GW und ist aktiv im Bereich der E-Mobilität im Schwerlastverkehr. Im Konzern und den verbundenen Unternehmen sind über 500 Mitarbeitende beschäftigt. Weitere Informationen: www.vsb.energyFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2749089/VSB_Group.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2667274/VSB_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vsb-bringt-einen-der-groWten-modernisierten-windparks-europas-ans-netz-302527997.htmlPressekontakt:Sandy Richter,Telefon: +49 351 21183 653,E-Mail: sandy.richter@vsb.energyOriginal-Content von: VSB Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179344/6096417