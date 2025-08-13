© Foto: Fabian Sommer - dpaDas KI-Startup Perplexity sorgt für Schlagzeilen: Am Dienstag legte das Unternehmen ein überraschendes Übernahmeangebot über 34,5?Milliarden US-Dollar für Googles (Alphabet) Chrome-Browser vor. Es wäre ein absolutes Beben in der Tech-Branche. Das gerade einmal 3 Jahre alte Startup Perplexity bietet 34,5 Milliarden US-Dollar, um den Internetbrowser Chrome von Google zu kaufen. Damit übersteigt die Offerte die eigene Bewertung von Perplexity deutlich - Analysten schätzen das Start-up aktuell auf rund 18?Milliarden US-Dollar. Ziel ist offenbar, die mehr als drei Milliarden Nutzer des weltweit führenden Browsers zu gewinnen und so im wachsenden Rennen um KI-gestützte Suche aufzuschließen. …Den vollständigen Artikel lesen ...
