BM3EAC Corp. (das "Unternehmen"), eine nach dem Recht der Kaimaninseln als befreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründete und an der Euronext Amsterdam, dem von Euronext Amsterdam N.V. betriebenen geregelten Markt, notierte Zweckgesellschaft, hat heute ihren Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025 veröffentlicht.

Der Halbjahresbericht kann über den folgenden Link von der Website des Unternehmens heruntergeladen werden: https://www.BrigadeM3EAC.com/documents

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7(1) der EU-Marktmissbrauchsverordnung zu werten sind.

Der in dieser Mitteilung erwähnte Halbjahresbericht des Unternehmens kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich einer Unternehmenszusammenschließung, des Geschäfts, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen des Unternehmens basieren und nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung Gültigkeit haben. Zukunftsgerichtete Aussagen können erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen und tun dies häufig auch. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie anderen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen hinsichtlich der Geschäftstätigkeit, der Ertragslage, der Finanzlage, der Liquidität, der Aussichten, des Wachstums oder der Strategien des Unternehmens. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum dieser Bekanntmachung zu aktualisieren.

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, den Kaimaninseln oder Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre oder eine Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würde. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung oder ein öffentliches Angebot zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Im EWR richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (EU 2017/1129) in ihrer aktuellen Fassung sind. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (EU) Nr. 2017/1129, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist.

