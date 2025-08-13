Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) hat sich im laufenden Jahr extrem stark entwickelt. Mehr als 50 Prozent konnte das Papier seitdem dem Jahresanfang zulegen und damit den Nasdaq 100, der in diesem Zeitraum 13 Prozent gewann, klar outperformen. Zuletzt stand AMD neben Nvidia im Fokus, nachdem man sich mit der US-Regierung auf eine Abgabe von 15 Prozent auf die eigenen China-Umsätze geeinigt hat.Die US-Regierung will bei Verkäufen bestimmter KI-Chips von Nvidia und AMD nach China künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär