Linde - LIN: bei Mega-Trends Wasserstoff, CO2-Abscheidung & Halbleiter dabei!

Auftragsbestand bei 10 Mrd. USD

Langfristige Verträge sorgen bei Linde (LIN) für verlässliche Einnahmen. Stetige Gewinnsteigerungen seit 2020! JETZT einsteigen?

Linde (LIN) - ISIN IE000S9YS762

Rückblick: Wir fokussieren uns auf die Widerstandslinie bei 475 USD im Chartbild der Linde-Aktie. Diese befindet sich bei einem Halbjahresplus von rund 4 Prozent in einem übergeordneten Seitwärtstrend. Der Abstand zu den gleitenden Durchschnitten ist noch nicht allzu weit, sodass wir davon ausgehen, dass das Wertpaier noch Luft nach oben hat.

Linde-Aktie: Chart vom 13.08.2025, Kürzel: LIN Kurs: 475.44 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Bruch der Widerstandslinie wäre ein klares Kaufsignal und ließe uns das per Measured Move ermittelte Kursziel bei circa 492 USD ansteuern. Dieses liegt etwas über dem Allzeithoch vom Oktober 2024.

Mögliches bärisches Szenario

Unterrhalb der unteren gelben Linie würden wir zwar von einem Long Trade wohl erst einmal absehen, unsere grundsätzlich bullische Einschätzung der Linde-Aktie aber beibehalten.

Meinung

Linde ist ein wichtiger Zulieferer bei Zukunfstechnologien wie Wasserstofftechnologie, CO2-Abscheidung und Halbleiter. Seit 2020 steigert das Unternehmen, das seine Wurzeln in Deutschland, den Hauptsitz aus steuerlichen Gründen mittlerweile in Irland und die Börsennotierung an der Nasdaq hat, kontinuierlich seine Gewinne. Die Auftragsbücher sind mit 10 Milliarden USD bestens gefüllt und die Verträge sind langfristiger Natur. Insofern stellt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28 keineswegs eine Überbewertung dar. Die Dividenden steigen ebenfalls stetig, wobei die Dividendenrendite mit 1 Prozent noch überschaubar ist. Die Ausschüttungsquoten ist mit 41 Prozent auf den Gewinn moderat, sodass genug für neue Investitionen bleibt. Es übertrifft seit 26 Quartalen die Erwartungen der Analysten. Daher sprechen sowohl Charttechnik als auch fundamentale Kennziffern für die Bullen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 223.03 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 8.3 Mrd. USD

Meine Meinung zu Linde ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/deutschland/linde-aktie/linde-ein-stiller-riese-mit-milliardenauftraegen/

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.