Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables, die sich im Besitz von Zepp Health (NYSE: ZEPP) befindet, gab heute eine richtungsweisende Partnerschaft mit Ruth Croft bekannt, einer der erfolgreichsten Trail- und Ultraläuferinnen der Welt. Außerdem begrüßt die Marke die aufstrebende spanische Bergläuferin Rosa Lara Feliu in ihrem wachsenden globalen Performance-Team.

Croft, die in Neuseeland geboren und aufgewachsen ist, war mehr als ein Jahrzehnt lang eine der besten Athletinnen in diesem Sport. Im Laufe ihrer Karriere konnte sie prestigeträchtige Siege bei der Golden Trail World Series, dem Mont Blanc Marathon, dem OCC by UTMB und Les Templiers sowie Spitzenplatzierungen bei den anspruchsvollsten Ultraläufen der Welt erzielen. Seit sie 2020 den Sprung in die Ultra-Distanz gewagt hat, gewann sie unter anderem den Western States Endurance Run über 100 Meilen, den Tarawera 100K und den CCC by UTMB. Bei ihrem Debüt beim UTMB Mont-Blanc 2024 belegte sie direkt den zweiten Platz.

Mehr als nur Sponsoring: Athleten als Innovationstreiber

Diese Zusammenarbeit geht deutlich über ein traditionelles Sponsoring hinaus. Croft hat bereits über fünf Jahre lang eng mit einer anderen führenden Sportuhrenmarke zusammengearbeitet und bringt eine einzigartige Kombination aus Athleten-Expertise, Marktkenntnissen und Erfahrung in der Produktentwicklung bei Amazfit ein.

Croft wird einen Beitrag zur Entwicklung neuer Produkte sowie zur Weiterentwicklung bestehender Produkte leisten. Sie wird ihr tiefgreifendes Verständnis der Performance-Anforderungen und ihre sorgfältige Herangehensweise an Training und Wettkämpfe einbringen und eng mit den Forschungs- und Entwicklungsteams von Amazfit zusammenarbeiten, um dabei zu helfen, die fortschrittlichsten, speziell für Athleten entwickelten Sportuhren auf den Markt zu bringen.

"Ich freue mich gleichermaßen darauf, Amazfit weltweit zu vertreten und mich aktiv in den Produktentwicklungsprozess einzubringen", so Ruth Croft. "Ich habe Jahre damit verbracht, zu verstehen, was Sportler wirklich von ihren Sportuhren erwarten, und ich freue mich darauf, mit diesem Wissen zum Erfolg von Amazfit als Maßstab für Innovation und Qualität in dieser Kategorie beizutragen."

"Ruth ist mehr als nur eine Spitzensportlerin sie ist eine Partnerin, mit der wir die Zukunft unserer Produkte gestalten wollen", so Scott Shepley, Head of Global Marketing bei Amazfit. "Ihre Kombination aus herausragenden Leistungen auf Weltklasseniveau und fundierten Produktkenntnissen passt perfekt zu unserer Vision, Wearables zu entwickeln, die Spitzenleistungen erbringen und gleichzeitig den Anforderungen der Sportler gerecht werden, die sie tragen."

Rosa Lara Feliu: Eine aufstrebende Größe in Europa

Neben Croft wird auch Rosa Lara Feliu das Team bereichern. Rosa ist ein aufstrebender Star im europäischen Berglauf und bekannt für ihren ruhigen, taktischen Laufstil sowie ihre enge Verbindung zur Trail-Community in Spanien. Zu ihren bahnbrechenden Leistungen zählen Spitzenplatzierungen beim Marathon du Mont-Blanc und Zegama-Aizkorri sowie ein Sieg beim Val d'Aran by UTMB. Rosa repräsentiert die nächste Generation von Spitzensportlerinnen, die Wettkampfambitionen mit Authentizität verbinden. Damit ist sie die ideale Botschafterin für die wachsende Präsenz von Amazfit in Südeuropa.

Leistung unterstützt durch Technologie

Beide Athletinnen werden die T-Rex 3 von Amazfit, die robusteste GPS-Adventure-Uhr der Marke, sowie den leichten, widerstandsfähigen Helio Strap in ihr Training und ihre Rennvorbereitung integrieren. Die T-Rex 3 ist für Ausdauertraining in extremen Umgebungen konzipiert und bietet fortschrittliche Tracking-Funktionen für Höhenmeter, Herzfrequenz, Erholung und Echtzeit-Pacing, die entscheidend sind, um technische Strecken erfolgreich zu meistern und Ermüdungserscheinungen über lange Distanzen hinweg besser zu bewältigen.

Aufbau einer globalen Trail-Community

Dank der beispiellosen globalen Reputation von Croft und dem schnell zunehmenden Einfluss von Rosa in Europa wird Amazfit seine Rolle als zuverlässiger Partner der globalen Ausdauer-Community weiter ausbauen. Im Rahmen einer langfristigen Strategie zur Entwicklung von Produkten und Programmen für Sportler durch Sportler investiert die Marke zunehmend in den Leistungssport und ist unter anderem Partnerschaften mit HYROX, Escape from Alcatraz Triathlon und Bentonville Bike Fest eingegangen.

Über Amazfit

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Fitness, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Hauptsitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist als dezentralisierte Organisation mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten tätig.

Mit einer großen Auswahl an Smartwatches und Armbändern ermutigt Amazfit mit seinem Markenslogan "Discover Amazing" Menschen dazu, Grenzen zu überwinden, Erwartungen zu übertreffen und jeden Moment zu genießen. Amazfit wird von der proprietären Gesundheitsmanagement-Plattform von Zepp Health unterstützt, die rund um die Uhr cloudbasierte, umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen bereitstellt, um den Nutzern beim Erreichen ihrer Wellnessziele zu helfen.

Die Smartwatches von Amazfit sind für ihre herausragende Verarbeitung bekannt und haben zahlreiche Designpreise gewonnen, darunter den iF Design Award und den Red Dot Design Award. Amazfit wurde 2015 gegründet und wird von Millionen von Nutzern geschätzt. Die Produkte sind in über 90 Ländern in Amerika, EMEA und APAC erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com.

