Die Incentive Marketing Association (IMA) führte ein umfangreiches, einjähriges globales Forschungsprojekt durch, um Daten zur Verfügung zu stellen, die zur Bereitstellung einer umsetzbaren Anreiz- und Anerkennungsstrategie für die Kundenbindung und Markenloyalität entworfen wurden. Der Incentive Recognition Insights 2025 Bericht fasst Erkenntnisse von über 600 Führungskräften weltweit zusammen, um umfassende globale Benchmarks und Trends zu bieten.

"Wir hofften, dass diese Studie eine einheitliche Stimme bieten würde, um die globale Branche zu repräsentieren", so Fintan Connolly, Consultant bei Engage Loyalty, Research Chair und ehemaliger President von IMA Global. "Wir haben eine umfassende Umfrage durchgeführt, um belastbare Zahlen und Benchmarks zu erhalten und wir sammelten ein ergebnisoffenes Feedback und regionale Einblicke, damit wir die Geschichten und den Kontext hinter den Zahlen festhalten konnten."

Im Rahmen des globalen Berichts entstanden neun exklusive Berichte, um domänen- und geographisch-regionsspezifischer Einblicke zu vermitteln. Dies umfasst vier geografische Berichte, die Nordamerika, Lateinamerika, Europa und den Nahen Osten, Afrika sowe die Asiatisch-pazifische Region umfassen. Dabei gibt es fünf Branchenberichte, die auf die Perspektive der spezifischen Angebote, Herausforderungen und Trends jeder Branche zugeschnitten sind. Diese umfassen Geschenkkarten, Waren, Lösungsanbieter, Reise- und Anerkennungsexperten. Diese Struktur unterstützt Organisationen, ihre Strategien unter Einhaltung der globalen Standards zu lokalisieren.

Fintan Connolly erläuterte: "Derzeit sind die in unserer Branche verfügbaren Daten fragmentiert. Ein einzigartiger Vorteil dieser neuen Studie und was sie wirklich bahnbrechend macht besteht darin, dass sie alle Informationen an einem Ort bündelt und zusammenfasst. Dies hat noch niemand zuvor über globale Regionen und alle Branchenakteure hinweg getan. Dieser Bericht vermittelt ein klares Bild davon, wohin sich der Markt entwickelt, um wirksame Strategien für die Zukunft zu entwickeln."

Der Bericht wurde von IMA Research Partners, Blackhawk Network (BHN), Hinda Incentives und Touch Incentive sowie IMA Research Supporter Tillo ermöglicht. Ihre Unterstützung ermöglichte es dem Unternehmen IMA, die Studie global auszuweiten, um verlässliche Statistiken, konkretes Beispiele und strategische Einblicke zur Unterstützung des Wachstums des Incentive-Marktes bereitzustellen. Der Zugang zur Studie steht zum Download auf der IMA-Website zur Verfügung.

Die Incentive Marketing Association (IMA) verbindet Mitglieder führender Unternehmen auf dem gesamten globalen Markt, eine einheitliche Stimme und Wachstum für die Incentive-Branche zu schaffen. Die Mitglieder verfügen über das Fachwissen, führende Marken und Dienstleistungen, um Unternehmen zu unterstützen, ihr Geschäft mit Belohnungs-, Anerkenungs-, Loyalitäts- und Förderprogrammen zu verbessern.

