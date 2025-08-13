Das größte virtuelle Event für Experte aus den Bereichen Qualität und Technik kehrt mit einem Fokus auf Innovation, KI und zukunftsfähige Teststrategien zurück

LambdaTest, eine führende GenAI-native Quality-Engineering-Plattform, freut sich, die vierte Ausgabe seiner renommierten Testµ-Konferenz ("TestMu") anzukündigen, die in diesem Jahr vom 19. bis 21. August 2025 als virtuelle Veranstaltung durchgeführt wird. Mit über 50.000 erwarteten Experten aus den Bereichen Qualität, Engineering und DevOps aus mehr als 120 Ländern setzt die Veranstaltung neue Maßstäbe und wird zu einem der größten globalen Online-Treffen zum Thema Zukunft des Quality Engineering.

Die Testµ ("TestMu")-Konferenz 2025 wurde ins Leben gerufen, um die wichtigsten Trends, neuesten Tools und bahnbrechenden Innovationen zu erkunden, die die Welt der Technologie verändern. Mit einem hochkarätigen Line-up, das über 100 internationale Referenten umfasst, wird die Konferenz einige der einflussreichsten Stimmen der Tech-Branche zu Wort kommen lassen, unter anderem Angie Jones, Global Vice President of Developer Relations bei Block; Bratin Saha, Chief Product and Technology Officer bei DigitalOcean; Dana Lawson, Chief Technology Officer bei Netlify; Luis Héctor Chávez, Chief Technology Officer bei Replit; Subba Ramaswamy, Managing Director bei Accenture; und T.R. Vishwanath, Mitbegründer und CTO von Glean.

"Im Geiste von 'µ' dem Mikro, das das Makro ausmacht trifft auf der Testµ 2025 Präzision auf Perspektive", so Sachin Sharma, Senior Manager SDET bei Adidas und einer der Referenten auf der Konferenz 2025. "Es geht nicht nur darum, Bugs aufzuspüren, sondern darum, Probleme neu zu definieren, Entscheidungen präziser zu treffen und jedes Ergebnis zu optimieren. Ganz gleich, ob Sie Tester, Entwickler oder Delivery Leader sind: Erkunden Sie gemeinsam mit uns die Details, die Exzellenz ausmachen, und die Ideen, die die Zukunft prägen", fügte er hinzu.

Während drei Tagen können die Teilnehmer an über 60 Veranstaltungen teilnehmen, darunter Keynotes, interaktive Workshops, Kamingespräche und Podiumsdiskussionen zu Themen wie generative KI, Automatisierung in großem Maßstab, Testframeworks, Mobile Testing, API-Tests, KI im Softwaretesting, visuelles Testing, Accessibility-Tests, Tools und Technologien in den Bereichen Qualität und Engineering, Technologieführerschaftsstrategien und vieles mehr. Diese Sessions sollen inspirierende Gespräche, praktisches Lernen und den Austausch strategischer Ideen fördern, um die Zukunft des Testens in einer sich schnell entwickelnden Technologielandschaft zu gestalten.

"Die TestMu-Konferenz 2025 ist die jährliche Flaggschiff-Konferenz von LambdaTest, die von der Community für die Community organisiert wird", so Asad Khan, CEO und Mitbegründer von LambdaTest. "Diese Konferenz bringt eine Community von Visionären, Disruptoren und Changemakern zusammen, deren gemeinsames Ziel die Neugestaltung der Zukunft von Engineering und Qualität ist. Die TestMu-Konferenz ist mehr als nur eine Veranstaltung sie ist eine Plattform, auf der wir uns vernetzen, voneinander lernen und uns gegenseitig inspirieren können. Wir bei LambdaTest freuen uns darauf zu teilen, wie wir durch Zusammenarbeit Innovationen im Bereich Softwaretests vorantreiben, und die TestMu-Konferenz ist eine dieser Initiativen. Lassen Sie uns neue Wege beschreiten und eine Zukunft gestalten, in der Softwarequalität den Schlüssel zum Erfolg darstellt."

Die Konferenz bietet darüber hinaus hervorragende Möglichkeiten, sich mit Kollegen zu vernetzen, praktische Erfahrungen zu sammeln und sich Live-Herausforderungen mit attraktiven Preisen zu stellen. Die Testµ-Konferenz 2025 zeichnet sich außerdem durch ein vielfältiges Partner-Ökosystem aus, zu dem unter anderem Accenture, Wipro, Cognizant, CircleCI, Elastic, Planit, Netlify und Microsoft zählen.

Die Anmeldung für die Konferenz ist ab sofort möglich. Weitere Informationen, einschließlich des vollständigen Veranstaltungsprogramms, der Referentenliste und der behandelten Themen, finden Sie unter: https://www.lambdatest.com/testmuconf-2025.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-gestützte Plattform für Quality Engineering, mit der Teams intelligent und smarter testen und schneller ausliefern können. Die Plattform wurde im Hinblick auf Skalierbarkeit entwickelt und bietet eine Full-Stack-Test-Cloud mit über 10.000 realen Geräten und mehr als 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle wichtigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI erweitern Ihren Software-Test-Workflow mit der Leistungsfähigkeit von KI und Cloud und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest-Agenten beschleunigen Ihre Tests in allen Phasen der Softwareentwicklung, von der Planung und Erstellung der Tests über die Automatisierung, Infrastruktur und Ausführung bis hin zur Ursachenanalyse und Berichterstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

