Die Xsolla Publishing Suite unterstützt Studios beim Betrieb von Markenplattformen

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen, das Entwickler bei der Veröffentlichung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, gibt heute eine umfassende Erweiterung seiner Publishing Suite bekannt, einer modularen Komplettlösung für PC-, Web- und plattformübergreifende Spiele.

Angesichts stetig steigender Entwicklungs- und Marketingkosten suchen Entwickler und Publisher nach neuen, margenstarken Einnahmequellen, die ihre bestehenden Strategien auf Steam, Epic und Konsolen ergänzen. Die Publishing Suite ist einzigartig positioniert, um Teams dabei zu unterstützen, unabhängig vom Genre, der Größe und der Lebenszyklusphase eines Spiels eine direkte Monetarisierung gegenüber den Verbrauchern zu ermöglichen. Mit vollständiger Kontrolle über Vertrieb, Storefronts und Spielerinteraktion können Studios das Erlebnis an jedes Geschäftsmodell und jeden Anwendungsfall anpassen.

Die neuesten Updates der Xsolla Publishing Suite steigern den Wert für Free-to-Play- (F2P) und Buy-to-Play- (B2P) Spiele weiter und ermöglichen eine schnellere Markteinführung, optimierte Abläufe, erweiterte LiveOps-Funktionen und eine höhere Spielerzufriedenheit.

Schnellere Monetarisierung für F2P-Spiele

Free-to-Play-Spiele können nun innerhalb weniger Tage außerhalb traditioneller Plattformen verkauft werden, wodurch mehr Einnahmen erzielt und gleichzeitig die Betriebskosten niedrig gehalten werden. Mit den Tools "Instant F2P Store Template" und "Multi-Page Site Creation" können Sie schnell alles erstellen, von einem einseitigen Shop bis hin zu einem vollständigen mehrseitigen Webportal, das mit No-Code-Blöcken oder SDKs angepasst werden kann und durch den erweiterten LiveOps-Support unterstützt wird. Erweiterte LiveOps-Funktionen wie personalisierte Angebote, segmentierte Werbeaktionen und maßgeschneiderte Treueprogramme, die Käufe belohnen, verwandeln Ihren Online-Shop in einen leistungsstarken Motor für die Steigerung des Kundenlebenszeitwerts und erschließen neue direkte Einnahmequellen.

Erreichen Sie eine größere Reichweite für Premium- und Hybrid-Spiele

Buy-to-Play- und Hybrid-Spiele können nun mehr Spieler erreichen, indem sie den Trichter erweitern und die Einstiegshürden senken. Die Cloud-Gaming-Integration ermöglicht ein nahtloses "Play Before You Buy"-Erlebnis auf jeder Website, sodass Spieler das Spiel einfacher erkunden und sich sicher für den Kauf entscheiden können. Gleichzeitig ermöglicht Instant Play mit Progressive Download (unterstützt von ROCKITPLAY FastStart) den Nutzern, bereits nach dem Herunterladen von nur 1 der Datei in das native Spiel einzusteigen, was die Konversionsrate deutlich erhöht. Die Distribution über Epic Games liefert die Spiele direkt an die Epic-Konten der Spieler, wodurch die Abwicklung optimiert und das Betrugsrisiko eliminiert wird.

"Mit der Xsolla Publishing Suite bieten wir eine Antwort auf das Dilemma, vor dem Publisher täglich stehen: selbst entwickeln oder kaufen", so Chris Hewish, President von Xsolla. "Dies ist eine echte End-to-End-Lösung, mit der Entwickler die Kontrolle über ihre Distribution übernehmen und gleichzeitig moderne, datengesteuerte Erlebnisse für ihre Spieler schaffen können."

Entwickler, die sich für die Plattform interessieren, können folgende Website besuchen: xsolla.pro/rws25xps

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

