Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Personalie
Ad-hoc-Mitteilung
Daniel Schippan wird per 1. Januar 2026 Divisionsleiter von Bucher Emhart Glass und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries. Er tritt die Nachfolge von Matthias Kümmerle an, der wie bereits angekündigt nach der Generalversammlung 2026 CEO von Bucher Industries wird.
Daniel Schippan ist ein ausgewiesener Experte in der Glasindustrie. Er gründete 2007 cm.project.ing GmbH mit Sitz in Jülich (Deutschland), ein Dienstleistungsunternehmen für die Glasindustrie und leitete das Unternehmen seither. Zuvor war er in verschiedenen Führungsfunktionen in dieser Branche tätig. Der 53-jährige ist deutscher Staatsbürger. Er verfügt über einen Master in Metallurgie und Werkstofftechnik sowie über eine Promotion von der Technischen Universität RWTH Aachen (Deutschland). Daniel Schippan tritt per 1. Oktober 2025 bei Bucher Emhart Glass ein und wird nach einer Einarbeitungszeit per 1. Januar 2026 die Divisionsleitung übernehmen und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries.
Zugleich beabsichtigt Bucher Industries cm.project.ing GmbH mit Sitz in Jülich zu übernehmen. Das Dienstleistungsunternehmen ist spezialisiert auf die Planung und Umsetzung von Projekten, Ingenieurleistungen und Beratungstätigkeiten für die Glasindustrie und wird in die Division Bucher Emhart Glass integriert. Das Unternehmen erzielt mit rund 45 Mitarbeitenden einen Umsatz von EUR 8 Millionen. Durch die Übernahme stärkt Bucher Emhart Glass ihre Marktposition weiter und vergrössert ihr Dienstleistungsangebot. Der Vollzug der Transaktion wird Ende August 2025 erwartet.
