Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wenn wir Eltern werden, wollen wir nur das Beste für unsere Kinder, und dazu gehört auch gesunde Ernährung mit möglichst vielen Biolebensmitteln. Schwierig wird es, wenn das Geld knapp ist. Wie das trotzdem gut funktionieren kann, sagt uns Dagmar Ponto:Sprecherin: Lebensmittel sind richtig teuer und da reicht das Geld oft nicht, um Biolebensmittel einzukaufen. "Muss man ein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich Bio-Produkte nicht leisten kann?" haben wir Rieke Winter von der Apotheken Umschau ELTERN gefragt:O-Ton Rieke Winter: 20 sec."Nein, das muss man überhaupt nicht. In Deutschland werden Lebensmittel sehr streng kontrolliert, besonders die für die Kleinsten. Pestizidrückstände liegen bei konventionell angebauten Produkten so gut wie immer unter dem Grenzwert. Allerdings sind die Preisunterschiede zwischen Bio und Nicht-Bio bei vielen Lebensmitteln gar nicht so groß wie man oft denkt."Sprecherin: Man sagt ja immer, man sollte frisches Obst und Gemüse kaufen. Häufig sind aber Tiefkühl-Produkte günstiger. Sind die auch gut und gesund für unsere Kids?O-Ton Rieke Winter: 14 sec."Naturbelassenes Tiefkühl-Gemüse und -Obst sind eine gute Ergänzung und oft auch günstiger als Frischware. Es ist alles schon fertig geschnippelt und erleichtert so den Alltag. Wichtig ist aber für kleine Kinder: Tiefkühl- Produkte immer gut durchzuerhitzen."Sprecherin: Haben Sie noch einen weiteren Tipp für uns, wie man Geld sparen kann?O-Ton Rieke Winter: 15 sec."Es ist auf jeden Fall sinnvoll, Wocheneinkäufe zu planen. Das macht zwar im Vorhinein mehr Arbeit, aber bei vielen kleinen Spontankäufen gibt man meistens mehr Geld aus. Und vor dem Einkauf einmal die Vorräte checken, damit man nichts doppelt kauft, was dann eventuell schlecht wird."Abmoderation: Und noch ein Tipps von der Apotheken Umschau ELTERN: Nudeln; Reis oder Kartoffeln sind supervielseitig, nicht so teuer und können auch mal drei Tage hintereinander gegessen werden. Zum Beispiel lassen sich aus Kartoffeln leckere Kartoffelsuppe, Kartoffelpuffer oder Bratkartoffeln mit Spiegelei zaubern.E-Mail: presse@wortundbildverlag.dePressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6096447