DEUTSCHE BANK - Im Gespräch mit der FAZ umreißt Privatkundenvorstand Claudio de Sanctis seine künftigen Prioritäten so: "Die Deutsche Bank verfügt derzeit über keine digitale Investitionsstrecke, die geeignet wäre, täglich Millionen kleinteiliger Transaktionen effizient zu verarbeiten und um allen Kunden der Privatkundenbank einfachen Zugang zum Anlegen zu geben. Dafür aber gibt es künftig noch mehr Bedarf, und deshalb wollen wir eine solche Plattform schaffen." Ähnlich wie die Sparkassen, die auf die Abwanderung vor allem von selbst entscheidenden, digital affinen Kunden zu Trading-Apps wie Trade Republic und Scalable noch in diesem Jahr eine strategische Antwort finden wollen, reagiert auch de Sanctis auf die wachsende Konkurrenz von Neobrokern. (FAZ)

N26 - Ein möglicher Chefwechsel bei der Smartphone-Bank N26 ist maßgeblich auf die wachsende Kritik der Finanzaufsicht Bafin zurückzuführen. Die Behörde habe bei ihrer jüngsten Sonderprüfung teils gravierende Mängel festgestellt und der Bank deshalb mit weiteren Maßnahmen gedroht, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt. Unter anderem erwäge die Bafin, zwei Geschäftsleiter von N26 zu verwarnen. Die beiden Gründer und Co-Chefs Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal sprechen Finanzkreisen zufolge aktuell mit dem Aufsichtsrat und Investoren über einen möglichen Rückzug. (Handelsblatt)

URENCO - Das europäische Nuklear-Unternehmen Urenco lässt sein deutsches Tochterunternehmen in Gronau nicht im Stich. Trotz des deutschen Atomausstiegs im Jahr 2023 investiert die in Großbritannien beheimatete Gruppe über 1 Milliarde Euro in neue Produktionskapazitäten in Nordrhein-Westfalen. "Wir sind innerhalb der Gruppe der zweite Standort, der neue Kaskaden mit Gaszentrifugen baut", sagte Jörg Harren, Geschäftsführer der Urenco Deutschland GmbH, im Gespräch mit der Zeitung Welt. "Unser Auftragseingang ist im dritten Jahr in Folge gestiegen." (Welt)

