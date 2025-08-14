DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. August

=== 05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Ergebnis 1H (08:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 PK) 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1H *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1H (08:00 PK) 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz) 07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 1H 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz) 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 2Q 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 1. Quartal: +0,7% gg Vq/+1,3% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Monat Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,5% gg Vq/+1,0% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: -21,7 Mrd GBP 08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj 1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj 1. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,5% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni Eurozone PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vm/+3,7% gg Vj *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 229.000 zuvor: 226.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H 20:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei NABE-Webinar *** - EE/EZB-Ratsmitglied Muller, Rede bei Seminar zur Zukunft Südost-Estlands - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H (13:00 Telefonkonferenz) ===

