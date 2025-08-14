Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 14.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
14.08.2025 06:45 Uhr
142 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. August

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. August 

=== 
  05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q 
  07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Ergebnis 1H (08:30 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 PK) 
  07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1H 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H 
*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1H (08:00 PK) 
  07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz) 
  07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz) 
  07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 1H 
  07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz) 
  08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 2Q 
  08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 
     1. Quartal: +0,7% gg Vq/+1,3% gg Vj 
*** 08:00 GB/BIP Monat Juni 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj 
     zuvor:   -0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj 
     Drei-Monats-Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:   +0,5% gg Vq/+1,0% gg Vj 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:   -21,7 Mrd GBP 
  08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q 
  10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj 
     1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj 
     1. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,5% gg Vj 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     zuvor:   +1,7% gg Vm/+3,7% gg Vj 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 229.000 
     zuvor:  226.000 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:   0,0% gg Vm 
     Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:   0,0% gg Vm 
  18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H 
  20:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei NABE-Webinar 
 
***   - EE/EZB-Ratsmitglied Muller, Rede bei Seminar zur Zukunft Südost-Estlands 
    - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H (13:00 Telefonkonferenz) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

k.A. = Keine Angaben

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 00:11 ET (04:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.