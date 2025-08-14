Visual LiveOps Suite hilft Mobile-Game-Entwicklern, ihren Webshop zu skalieren und die D2C-Monetarisierung ohne technischen Aufwand zu optimieren

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen, das Entwickler bei Markteinführung, Wachstum und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, gibt heute den bevorstehenden Start der Xsolla LiveOps Management Suite bekannt einem speziellen LiveOps-Tool, das exklusiv für Teams entwickelt wurde. Dieses neue Tool befähigt Entwickler und Monetarisierungsteams, Direct-to-Consumer (D2C)-LiveOps mithilfe einer visuellen Arbeitsfläche innerhalb ihres Xsolla Publisher-Accounts zu erstellen und zu betreiben. Zudem verbessert es die Effizienz bei der Verwaltung und Gestaltung von Kampagnen und Angeboten in bestehenden Webshops.

Die Xsolla LiveOps Management Suite wurde speziell für D2C-Kanäle entwickelt und sorgt dafür, dass Kampagnen mit vollständiger Transparenz und Zusammenarbeit über das Internet und Spiele hinweg gestartet, synchronisiert und durchgeführt werden.

Mit der Xsolla LiveOps Management Suite können Teams ihre gesamten D2C-LiveOps komfortabel über eine einzige Schnittstelle verwalten. Sie bietet Studios die Möglichkeit, ihre Performance durch verhaltensbasierte Personalisierung, dynamische Trigger-Action-Kampagnen und Anpassungen in Echtzeit fortlaufend zu verbessern. Hieraus resultiert ein agilerer LiveOps-Workflow, der dazu beiträgt, den Spielern relevante Erlebnisse zu bieten und zugleich die langfristigen Umsatzeffekte zu maximieren.

Die wichtigsten Vorteile der Xsolla LiveOps Management Suite im Überblick:

Spielersegmentierung : Segmentieren Sie Spieler mithilfe flexibler Daten und bieten Sie ihnen relevante Angebote und Inhalte.

: Segmentieren Sie Spieler mithilfe flexibler Daten und bieten Sie ihnen relevante Angebote und Inhalte. Geplante Launchs : Planen Sie Kampagnen und Werbeaktionen frühzeitig, um zu vermeiden, dass Inhalte an Wochenenden oder Feiertagen veröffentlicht werden. Dadurch wird die Arbeitsbelastung Ihres Teams reduziert und ein reibungsloser Ablauf ermöglicht. Für eine klare Übersicht und Koordination kann der gesamte Zeitplan über eine Kalenderansicht verfolgt und verwaltet werden.

: Planen Sie Kampagnen und Werbeaktionen frühzeitig, um zu vermeiden, dass Inhalte an Wochenenden oder Feiertagen veröffentlicht werden. Dadurch wird die Arbeitsbelastung Ihres Teams reduziert und ein reibungsloser Ablauf ermöglicht. Für eine klare Übersicht und Koordination kann der gesamte Zeitplan über eine Kalenderansicht verfolgt und verwaltet werden. Dynamische Trigger-Action-Kampagnen : Automatisieren Sie responsive Kampagnen anhand von Spielerverhalten, Spielereignissen oder bestimmten Zeitpunkten, gesteuert durch ein ausgeklügeltes System aus Warteperioden und Prioritäten. So bleiben Ihre Angebote relevant und ansprechend, ohne die Nutzer zu überfordern.

: Automatisieren Sie responsive Kampagnen anhand von Spielerverhalten, Spielereignissen oder bestimmten Zeitpunkten, gesteuert durch ein ausgeklügeltes System aus Warteperioden und Prioritäten. So bleiben Ihre Angebote relevant und ansprechend, ohne die Nutzer zu überfordern. Kampagnenvorlagen mit integrierten Empfehlungen : Nutzen Sie einsatzfertige Kampagnenvorlagen, die auf den erfolgreichsten Webshop-Szenarien basieren. Die Xsolla LiveOps Management Suite fungiert außerdem als intelligenter Assistent, der basierend auf Ihren Daten relevante Vorlagen anzeigt (zum Beispiel "Churn-Alarm-Start-Reaktivierungs-Paket") und Ihnen so dabei hilft, Ihre Logik anzupassen oder von Grund auf neu zu erstellen.

: Nutzen Sie einsatzfertige Kampagnenvorlagen, die auf den erfolgreichsten Webshop-Szenarien basieren. Die Xsolla LiveOps Management Suite fungiert außerdem als intelligenter Assistent, der basierend auf Ihren Daten relevante Vorlagen anzeigt (zum Beispiel "Churn-Alarm-Start-Reaktivierungs-Paket") und Ihnen so dabei hilft, Ihre Logik anzupassen oder von Grund auf neu zu erstellen. Umsetzbare Kampagnenanalysen : Messen Sie die Performance auf Kampagnen- und Artikelebene, um Strategien zu optimieren und den Umsatz zu steigern.

: Messen Sie die Performance auf Kampagnen- und Artikelebene, um Strategien zu optimieren und den Umsatz zu steigern. Native Ökosystemintegration: Die Xsolla LiveOps Management Suite ist kostenlos und für alle Xsolla-Kunden erhältlich. Sie erweitert diese Lösungen um Kampagnenautomatisierung, Datensegmentierung und LiveOps-Synchronisierung.

"Spieleentwickler müssen schnell agieren, Ideen testen und in großem Maßstab personalisieren. Herkömmliche Tools sind jedoch oft zu technisch, unflexibel oder nicht miteinander kompatibel", so Chris Hewish, President bei Xsolla. "Mit der Xsolla LiveOps Management Suite räumen wir diese Hindernisse aus dem Weg. Sie synchronisiert LiveOps-Aktivitäten nahtlos über Web- und In-Game-Plattformen hinweg und verwandelt Spieler-Insights direkt in umsetzbare Monetarisierungsstrategien. Diese neue Plattform bietet Studios die erforderliche Geschwindigkeit, Flexibilität und Transparenz, um ihre D2C-Umsätze zu steigern und einzigartige Spielerlebnisse zu ermöglichen ganz ohne Programmierung."

Die Xsolla LiveOps Management Suite befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird auf der Gamescom 2025 vorgestellt. Ein Early Access ist in Vorbereitung. Ausgewählte Studios nutzen die Plattform, um Echtzeitkampagnen zu verwalten und über das Xsolla-Ökosystem neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu erkunden.

Der Launch der Xsolla LiveOps Management Suite unterstreicht die kontinuierlichen Anstrengungen von Xsolla, Entwickler dabei zu unterstützen, durch skalierbare, Low-Code- und No-Code-Lösungen Reibungsverluste zu reduzieren, ihren Umsatz zu steigern und ihre globale Reichweite zu vergrößern.

Eine umfassende Liste der Verbesserungen und Entwicklertools finden Sie unter: xsolla.pro/rws25xlms.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

