Jetzt ist es passiert. Nach mehreren Wochen Konsolidierung hat der Bitcoin ein neues Allzeithoch markiert und damit ein frisches Kaufsignal ausgelöst. Dennoch dürften nun vor allem die Altcoins und Krypto-Aktien in den Fokus rücken. Bei einem sehr günstig bewerteten Titel winkt sogar eine Rendite von 300 Prozent und mehr.Die Rekordjagd der ältesten Kryptowährung nimmt kein Ende. Über 123.000 Dollar kostet ein Stück mittlerweile, mehr als je zuvor. Der Grund: Die Nachfrage ist ungebrochen. Das gilt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
