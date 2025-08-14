EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresbericht

CEWE bestätigt mit starkem Q2-Umsatz die Jahresplanung



Neuer Höchstwert: Q2-Gruppen-Umsatz legt um +3,1% zu, Kerngeschäft Fotofinishing wächst um +3,9%

Im Kommerziellen Online-Druck drückt der schwache deutsche Markt Umsatz und Ergebnis

Gruppen-EBIT im Q2 mit -4,0 Mio. Euro saisontypisch traditionell noch negativ

Ausgezeichnet: CEWE erneut mit dem "Best Managed Companies"-Award geehrt Oldenburg, 14. August 2025. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) legt auch im zweiten Quartal weiter im Umsatz zu und erreicht einen neuen Höchstwert: Der Q2-Gruppenumsatz wächst um +3,1% auf 156,0 Mio. Euro (Q2 2024: 151,3 Mio. Euro), das Gruppen-EBIT erreicht im saisonbedingt stets negativen Q2 -4,0 Mio. Euro (Q2 2024: -2,9 Mio. Euro). Der Ergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal resultiert dabei ausschließlich aus dem Kommerziellen Online-Druck, der v.a. im schwachen deutschen Markt für Geschäftsdrucksachen seinen Umsatz und sein Ergebnis reduziert. Der Gruppen-Umsatz im ersten Halbjahr 2025 steigt mit dem guten zweiten Quartal um +4,0% auf 329,4 Mio. Euro (H1 2024: 316,8 Mio. Euro), das Gruppen-EBIT liegt im ersten Halbjahr mit 2,1 Mio. Euro voll im Rahmen der für die Erreichung der Jahreszielsetzung erwarteten Bandbreite (Gruppen-EBIT H1 2024: 5,1 Mio. Euro). "Trotz herausfordernder gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen gelingt es uns, in unserem Kerngeschäft Fotofinishing weiter stark zu wachsen: Mit den Kundenwünschen stets im Mittelpunkt unseres Handelns, sind wir innovativ, entwickeln nachhaltige Produkte und Technologien, steigern kontinuierlich die Effizienz unserer Produktionsbetriebe sowie die Position unserer starken Marken in Europa. So macht es uns sehr stolz, dass wir dafür erneut von UBS, FAZ, Deloitte und BDI mit dem "Best Managed Companies"-Award ausgezeichnet wurden. Der Preis ist Ausdruck einer herausragenden Teamleistung aller CEWE-Mitarbeitenden," betont Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Mit der Entwicklung der ersten sechs Monate liegt das Unternehmen auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen: Das CEWE-Management prognostiziert für das Gesamtjahr 2025 einen Gruppenumsatz in einer Bandbreite von 835 bis 865 Mio. Euro sowie ein Gruppen-EBIT von 84 bis 92 Mio. Euro. Geschäftsfeld Fotofinishing wächst weiter und verbessert Ergebnis Mit einem Q2-Umsatzwachstum von +3,9% auf 127,3 Mio. Euro (Q2 2024: 122,6 Mio. Euro) steigt der Fotofinishing-Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um +4,6% auf 272,2 Mio. Euro (H1 2024: 260,2 Mio. Euro). Die Zahl der insgesamt abgesetzten Fotos wuchs im zweiten Quartal um +3,0 % auf 489 Mio. Stück (Q2 2024: 474 Mio. Stück), die Verkaufszahlen des CEWE FOTOBUCH stiegen um +0,8% auf 1,140 Mio. Exemplare (Q2 2024: 1,131 Mio. Exemplare). Der Trend zu höherwertigen Fotobüchern steigerte den Umsatz mit dem CEWE FOTOBUCH dabei sogar um +5,2%. Das Fotofinishing-EBIT verbesserte sich im zweiten Quartal auf -2,9 Mio. Euro (Q2 2024: -3,1 Mio. Euro) - und das trotz einer Steigerung der Personalkosten durch Einmalzahlungen aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses, Gehaltsanpassungen sowie notwendigen Neueinstellungen. Aufgrund der hohen Fixkostenremanenz ist das Fotofinishing-EBIT im saisonbedingt nachfrageschwächeren Q2 traditionell stets negativ. Gemeinsam mit dem stärkeren Winterquartal Q1 erreicht das Geschäftsfeld Fotofinishing im ersten Halbjahr 2025 damit ein EBIT von 2,7 Mio. Euro (H1 2024: 4,4 Mio. Euro). Schwacher Markt v.a. in Deutschland belastet Kommerziellen Online-Druck im Q2 Der Kommerzielle Online-Druck (KOD) zeigt in einem v.a. in Deutschland schwachen Gesamtmarkt mit -4,3% im zweiten Quartal einen Umsatz von 20,5 Mio. Euro (Q2 2024: 21,4 Mio. Euro) und erreicht damit ein Q2-EBIT von -0,6 Mio. Euro - ein Rückgang von (gerundet) 1,5 Mio. Euro im Vgl. zum Vorjahresquartal (EBIT Q2 2024: 0,8 Mio. Euro). V.a. die bewusste Investition in internationale Märkte (Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien und UK) sowie das allgemein durchsetzbare Preisniveau in einem stark preiskompetitiven Wettbewerbsumfeld haben dabei zu diesem Ergebnisrückgang geführt. Zudem trägt der Ausbau des Produktionsstandorts von SAXOPRINT in Dresden zu einer "Hybrid-Produktion" aktuell noch zu einer leicht höheren Kostenbelastung bei. Hierbei wird zur weiteren Effizienzsteigerung die aktuelle Offset-Produktion parallel durch Digitaldruckkapazitäten ergänzt. Mit einem um -0,6% auf 42,4 Mio. Euro leicht reduzierten Halbjahresumsatz (H1 2024: 42,7 Mio. Euro) erreicht der Kommerzielle Online-Druck in den ersten sechs Monaten 2025 ein ausgeglichenes EBIT von 0,0 Mio. Euro (H1 2024: 1,5 Mio. Euro). CEWE-Einzelhandel zeigt sich mit deutlicher Umsatzsteigerung weiter gut aufgestellt Das im Segment Einzelhandel ausgewiesene Handelsgeschäft mit Foto-Hardware (Kameras, Objektive, Fotozubehör) erreicht im zweiten Quartal einen um +10,9% sogar deutlich gestiegenen Umsatz von 8,1 Mio. Euro (Q2 2024: 7,3 Mio. Euro). Dabei hat sich v.a. das Einzelhandelsgeschäft in Norwegen mit dem Schwerpunkt auf Premium-Produkte sehr positiv entwickelt. Grundsätzlich verzichtet CEWE im Einzelhandel weiterhin bewusst auf weniger margenträchtiges Handelsgeschäft und fokussiert sich auf das (im Segment Fotofinishing ausgewiesene) Geschäft mit Fotofinishing-Produkten. Im ersten Halbjahr erzielt der Einzelhandel damit einen Umsatz von 14,8 Mio. Euro, ein Plus von 6,2% (H1 2024: 14,0 Mio. Euro). Der Geschäftsbereich erreicht mit einem Q2-EBIT von 0,0 Mio. Euro (Q2 2024: -0,1 Mio. Euro) ein EBIT im hier saisonbedingt typischerweise noch negativen ersten Halbjahr von -0,2 Mio. Euro (H1 2024: -0,2 Mio. Euro). Traditionell solide Eigenkapitalquote steigt auf 66,7%, ROCE bei starken 17,1% Die Eigenkapitalquote ist nach bereits sehr solidem Vorjahresniveau (30.06.2024: 66,6%) nochmals leicht gestiegen auf jetzt 66,7% und unterstreicht damit, dass die CEWE Group weiterhin äußerst stabil aufgestellt ist. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) zeigte sich per Ende Juni 2025 mit 17,1% weiter auf starkem Niveau (ROCE 30.06.2024: 19,1%). Ausblick 2025 mit Q2/H1-Ergebnissen bestätigt Das CEWE-Management sieht sich durch die Ergebnisse des ersten Halbjahres in der abgegebenen Zielsetzung bestärkt und bestätigt den Ausblick für 2025: Der Gruppenumsatz soll 2025 um bis zu +4% zulegen und ist in der Bandbreite von 835 bis 865 Mio. Euro geplant. Das Gruppen-EBIT wird 2025 im Korridor von 84 bis 92 Mio. Euro erwartet, das EBT zwischen 83,5 und 91,5 Mio. Euro und das Nachsteuerergebnis zwischen 58 und 63 Mio. Euro. Ergebnisse H1 und Q2 2025 im Überblick CEWE-Geschäftsfelder Einheit H1 2024 H1 2025 Q2 2024 Q2 2025 (1) Fotofinishing Fotos Mio. Stck. 1.002 1.041 474 489 CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 2,37 2,44 1,13 1,14 Umsatz Mio. Euro 260,2 272,2 122,6 127,3 EBIT Mio. Euro 4,4 2,7 -3,1 -2,9 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -1,5 -1,1 -0,8 -0,6 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 5,9 3,8 -2,4 -2,3 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 14,0 14,8 7,3 8,1 EBIT Mio. Euro -0,2 -0,2 -0,1 0,0 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz* Mio. Euro 42,7 42,4 21,4 20,5 EBIT* Mio. Euro 1,5 0,0 0,8 -0,6 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,1 0,0 0,0 0,0 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 1,5 0,0 0,8 -0,6 (4) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT Mio. Euro -0,7 -0,4 -0,5 -0,4 CEWE-Gruppe Einheit H1 2024 H1 2025 Q2 2024 Q2 2025 Umsatz* Mio. Euro 316,8 329,4 151,3 156,0 EBIT* Mio. Euro 5,1 2,1 -2,9 -4,0 Summe der Sondereffekte Mio. Euro -1,6 -1,2 -0,8 -0,6 EBIT vor Sondereffekten* Mio. Euro 6,6 3,3 -2,1 -3,4 EBT Mio. Euro 6,0 2,2 -2,5 -3,9

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet. * Vorjahres-Umsatz und -EBIT im Q2 2024 um -0,163 Mio. Euro und im H1 2024 um -0,341 Mio. Euro angepasst aufgrund der Korrektur einer Großkundenabrechnung im Kommerziellen Online-Druck; Effekt für das Gesamtjahr 2024 war bereits im Q4 2024 berücksichtigt Erläuterungen zur Tabelle "Ergebnisse nach Geschäftsfeldern" (1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, Kalender, Grußkarten, Wandbilder und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale von SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE (4) Sonstiges: Struktur- und Gesellschaftskosten sowie das Ergebnis aus Immobilienbesitz und Beteiligungen werden im Geschäftsfeld Sonstiges gezeigt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com saxoprint.de , viaprinto.de , laser-line.de Finanzterminkalender (soweit terminiert) 27.08.2025 Montega Konferenz HIT, Hamburg 23.09.2025 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2025, München 24.09.2025 Baader Investment Conference 2025, München 13.11.2025 Veröffentlichung der Q3 2025 Zwischenmitteilung 24.11.2025 Deutsches Eigenkapitalforum 2025, Frankfurt Über CEWE Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden. Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär. Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com .



