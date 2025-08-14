© Foto: Dall-EDas Börsenjahr 2025 hat seinen nächsten IPO-Knaller. Der von Peter Thiel unterstützte Kryptobörsenbetreiber Bullish hat zum Start in sein Börsenleben so richtig abgeräumt. Kursexplosion: Anleger stürzen sich auf den nächsten Börsengang Circle Internet, Figma, Ambiq und jetzt Bullish - die Liste von Börsenstarts mit Knalleffekt wird immer länger. Der von US-Milliardär und Demokratieverächter Peter Thiel unterstützte Kryptobörsen- und Plattformbetreiber Bullish ist am Mittwoch spektakulär in sein noch junges Börsenleben gestartet. Herausgegeben wurden die Anteile zu 37 US-Dollar, wodurch das Unternehmen 1,1 Milliarden US-Dollar einsammeln konnte. Dabei war der Börsengang 20-Fach überzeichnet. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE