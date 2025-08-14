FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist in der Nacht auf Donnerstag erstmals über die Marke von 124.000 US-Dollar gestiegen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt kletterte im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 124.517 US-Dollar. In der Folge gab der Bitcoin einen Teil der Gewinne wieder ab und fiel wieder auf Kurse von rund 123.000 Dollar zurück. Damit liegt der Bitcoin aber immer noch deutlich über dem Niveau, das er am Mittwoch im Verlauf des Tages hatte.

Händler begründeten den Kursanstieg am späten Mittwochabend und am Donnerstagmorgen mit einer steigenden Nachfrage institutioneller Investoren. Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt nach dem jüngsten Kursanstieg einer Aufstellung des Anbieters CoinMarketCap bei rund 2,5 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Markt der Digitalwährungen. Dieser kommt derzeit auf einen Gesamtwert von knapp 4,2 Billionen Dollar./zb/stk